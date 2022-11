Prvi turnir velike četverice se bo začel 16. januarja prihodnje leto, Đoković pa je devet od svojih 21 grand slamov osvojil prav v Melbournu.

Čeprav so avstralski mediji že nekaj časa pisali o takšnem razpletu, tamkajšnja vlada tega uradno še ni potrdila, a naj bi to storila kmalu in obenem Srbu odobrila vizo.

Pri Herald Sunu in Sydney Morning Heraldu se pri tem opirajo na vire blizu avstralske vlade in poročajo, da o tem predstavniki oblasti še ne smejo javno spregovoriti.

Avstralija je maja na volitvah dobila novo vlado, in sicer laburistično Anthonyja Albaneseja. Novi minister za imigracije Andrew Giles je po pisanju in poročanju avstralskih medijev preklical odločitev svojega predhodnika Alexa Hawka, ki je na začetku leta posredoval pri preklicu vize, kasneje pa je to potrdil še tričlanski sodni senat.

Giles ima kot minister možnost, da razveljavi pretekle odločitve glede preklica vize, a le, če se prepriča, da za to obstajajo dovolj tehtni razlogi.

Đokoviću so vstop v državo na začetku leta prepovedali, ker je necepljen predstavljal preveliko tveganje za javno zdravje v Avstraliji. Tam so bili ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa v začetku leta zelo strogi, tudi javnost se je obrnila proti zvezdniku.

Srbski as je v Avstralijo prispel 5. januarja, tam pa so ga avstralski obmejni organi zadržali. Na prvi stopnji je sodišče ugodilo pritožbi srbskega igralca, da v Avstralijo vstopi kot zdravstvena izjema, kasneje pa so to po Hawkejevem posredovanju razveljavili in igralca izgnali iz države.

V Avstraliji so sicer letos julija odpravili omejitve glede obveznega cepljenja za tujce, ki prihajajo v deželo tam spodaj.

O tej temi je Beograjčan na kratko spregovoril tudi po zmagi v prvem krogu skupinskega dela zaključnega turnirja v Torinu, kjer je premagal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:4, 7:6 (4).

»Ničesar uradnega še nisem slišal. Še vedno čakamo. Moji pravniki so v stiku z avstralsko vlado. To je vse, kar lahko trenutno povem,« je v ponedeljek pozno zvečer dejal Đoković.

Ta zaradi obveznega cepljenja za proti novemu koronavirusu za tuje potnike v letu 2022 ni smel nastopati niti na ameriških in kanadskih tleh, zaradi česar je izpustil številne turnirje vključno z OP ZDA.