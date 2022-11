Je to neznani leteči predmet? Jajce na kolesih? Morda jamajška bob ekipa? To so vprašanja, ki so jih uporabniki zapisali pod objavo fotografije nenavadnega vozila, na katerega so na Goričkem med nadzorom prometa naleteli policisti PP Gornji Petrovci. Seveda skrajnega severovzhoda naše države niso obiskali vesoljci, temveč gre za peraves CZ monoracer, vozilo, ki ga redko srečamo na naših cestah. Čisto po domače bi lahko rekli, da je to zaprt monocikel.

Model monoracerja z bencinskim motorjem, na kakršnega so naleteli policisti, so v podjetju Peraves CZ nehali izdelovati že pred šestimi leti in se osredotočili na električno različico. S polno baterijo se da prevoziti do 400 kilometrov, najvišja hitrost, ki jo doseže, je 250 kilometrov na uro. V monociklu je prostora za dve osebi. Na spletni strani podjetja piše, da je njegova cena skoraj 80 tisoč evrov brez davka, ob naročilu je treba nakazati 40 tisoč evrov predplačila, vozilo pa vam dostavijo v šestih mesecih po tem plačilu.