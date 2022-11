Za nepredvidljive potrebe bo znotraj proračuna v okviru večletnega finančnega okvira 2021-2027 na voljo 400 milijonov evrov.

»Dogovor o proračunu za prihodnje leto pozdravljam. Omogočil nam bo, da se osredotočimo na naše potrebe, predvsem z vidika nestanovitnega geopolitičnega okolja,« je ob dogovoru povedal namestnik češkega ministra za finance in glavni pogajalec sveta za proračun EU za 2023 Jiri Georgiev.

Po njegovih besedah je dokument realističen in ustreza trenutnim gospodarskim razmeram. »Je v interesu davkoplačevalcev in je zadosten za naslovitev izzivov, ki se lahko pojavijo prihodnje leto,« so Georgieva še povzeli v sporočilu za javnost.

Evropska komisija je v osnutku dokumenta predlagala proračun v višini 185,59 milijarde evrov v obveznostih in 166,27 milijarde evrov v plačilih. Svet EU je nato v predlagal proračun v višini 183,95 milijarde evrov v obveznostih in 165,74 v plačilih, parlament pa 187,29 milijarde v obveznostih in 167,61 milijarde v plačilih.

Parlament in Svetu EU imata zdaj 14 dni časa, da formalno potrdita dosežen dogovor. Svet EU ga bo po pričakovanjih potrdil 22. novembra.