Kot je povedal inštruktor varne vožnje pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) Tomaž Farčnik, zimske pnevmatike niso obvezne le zaradi snežnih razmer ampak tudi zaradi nizkih temperatur.

Profil pnevmatik mora biti globok vsaj tri milimetre, v nasprotnem jih zakonodaja pojmuje kot letne. Če vozniki med vožnjo uporabljajo letne pnevmatike z zimskimi verigami, njihov profil prav tako ne sme biti manjši od treh milimetrov, so opozorili na agenciji za varnost prometa. Voznikom predlagajo, da globino profila preverijo s kovancem za en evro, saj je njegov zlati rob širok tri milimetre.

Ustrezne pnevmatike so sicer ključnega pomena za varno vožnjo, saj so edini stični del vozila z voziščem. Ob nižjih temperaturah pa samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer zaviranja in varno vožnjo skozi ovinke, so našteli pri agenciji.

Če se vozniki odločijo letne pnevmatike s priloženimi zimskimi verigami, se morajo zavedati, da z nameščenimi verigami ne smejo voziti hitreje od 50 kilometrov na uro, so dodali na agenciji.

Višji samostojni policijski inšpektor Matjaž Leskovar je napovedal, da bodo policisti s 16. novembrom intenzivno preverjali, ali imajo vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo. V primeru, da je voznik nima, je predpisana globa 40 evrov, vendar lahko policisti ugotovijo tudi dodatne kršitve.

Če voznik ne očisti motornega ali priklopnega vozila skladno z zakonskimi določbami, je predpisana globa v višini 200 evrov; če voznik ne upošteva signalizacije, ki v zimskih razmerah prepoveduje promet, je predvidena globa 300 evrov; če pa brez popolne zimske opreme obstane na cesti in ovira promet, pa zakon predpisuje globo v višini 500 evrov in pet kazenskih točk, je naštel Leskovar.

Lani so policisti zabeležili približno tisoč takšnih kršitev, vendar ob tem opažajo, da se vozniki v splošnem zavedajo, da je zimsko opremo treba imeti, je dodal.