Podpirate gradnjo sežigalnice odpadkov v Mestni občini Ljubljana?

Da. V luči energetske krize, ki je pred nami, druge izbire nimamo. Kot obljublja Energetika Ljubljana, bo sežigalnica najmodernejša, tehnika bo zagotavljala najnižje izpuste. Uporaba premoga bo bistveno manjša, zato bosta kakovost zraka in kvaliteta življenja meščanov boljša. Izgradnja sežigalnice je najboljša rešitev, saj gre za energetsko izrabo goriva, ki ga proizvedemo iz mešanih odpadkov.

Podpirate začasno sežiganje ljubljanskih odpadkov v Republiki Srbski?

Ne komentiram.

Podpirate gradnjo kanalizacijskega kanala C0?

Ne. S kolegi svetniki že dolgo opozarjamo, da bo kanalizacijski kanal C0 speljan čez vodovarstveno območje v Ljubljani. Tudi stroka pritrjuje, da se je križanju vode in kanalizacije bolje izogniti.

Bi se zavezali v prvem letu svojega županskega mandata pripraviti strategijo in akcijski načrt za boj proti posledicam podnebnih sprememb? Katere ključne ukrepe bi vključili?

Ne. V prvem letu županskega mandata bi se posvetil temam in nalogam, ki so bolj bistvene za življenje Ljubljančanov, kot je na primer dostop do osebnega zdravnika.

Podpirate ureditev zmogljivih mestnih avtobusnih linij - Zmaj, ki ga je pripravila Koalicija za trajnostno prometno politiko?

Ne komentiram.

Podpirate širitev obvoznice in vpadnic v Ljubljano?

Da. Ravno na področju prometa je Ljubljana v zadnjem desetletju najbolj zaostala.

Bi določene parkirne površine ali prometne pasove ukinili za motorni promet in jih namenili kolesarjem in pešcem?

Da. V našem programu smo poudarili, da moramo spremeniti razmišljanje in sorazmerno visoka sredstva, ki jih namenjamo za infrastrukturo za avtomobile in jih preusmeriti v infrastrukturo za kolesarje, pešce in javni potniški promet.

Ali podpirate gradnjo parkirno hišo pod osrednjo tržnico?

Ne. Nikoli je nismo in je tudi ne bomo.

Podpirate uvedbo posebnih štipendij ali drugih finančnih spodbud, da bi privabili dodatne zdravnike družinske medicine, ginekologije, pediatrije in zobozdravnikov v Zdravstveni dom Ljubljana?

Da. Kot župan bom uvedel nekatere sistemske ukrepe na ravni mesta, ki bodo za zdravnike tako privlačni, da se jih bo več odločilo za delo v Ljubljani. Pripravil bom projekt »Zate, zame«, v katerem bodo strokovnjaki s področja poklicnega usmerjanja obiskali ljubljanske gimnazije in druge strokovne šole ter jim predstavili prednosti zdravniškega poklica.

Bi povečali sredstva za subvencioniranje počitniškega varstva otrok?

Da. Subvencionirano počitniško varstvo mora biti dostopna vsakemu staršu, ki tako varstvo potrebuje.

Bi občina morala kupovati več zazidljivih zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj?

Da. Neprofitnih stanovanj primanjkuje in kot župan se bom bolj sistematično posvetil tej temi.

Bi letno namenili fiksni delež proračuna občine gradnji neprofitnih najemnih stanovanj?

Ne. Proračunska sredstva se morajo razporejati glede na smotrno porabo. Za gradnjo neprofitnih stanovanj bi namenil več sredstev, vendar jih ne bi fiksiral v proračunu.

Podpirate avtonomne cone?

Da.

Bi prekinili družbeno pogodbo z Olimpijskim komitejem Slovenije in Elektrončkom Jožeta Pečečnika za projekt Bežigrajski športni park? Kako bi rešili problem Plečnikovega stadiona?

Ne vem. Težko napovem, da bi pogodbo prekinil. Bi pa aktivneje pristopil k reševanju tega dolgoletnega problema.

Bi omejili gradnjo novih nakupovalnih središč?

Ne. Za veliko ljudi so nakupovalna središča prostor, kjer preživljajo tudi svoj prosti čas.

Bi omejili širjenje turističnih nastanitvenih kapacitet (prepoved gradnje novih hotelov, prepoved Airbnb)?

Ne. Ljubljana je glavno mesto in turizem je zanjo pomemben.

Bi omejili širjenje oziroma celo zmanjšali površine, namenjene gostinskim vrtovom?

Ne. Gostinska dejavnost in ponudba glavnega mesta morata cveteti.

Podpirate omejitev županskega mandata? Če da, na koliko let?

Ne. Edini, ki lahko omejijo županski mandat, so volivci.

Bi uvedli participativni proračun?

Ne. Bi pa več proračunskih sredstev namenil četrtnim skupnostim, ki so izredno dejavne.

Bi na Žalah uredili pokop posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev?

Da.