Podpirate gradnjo sežigalnice odpadkov v Mestni občini Ljubljana (MOL)?

Da. Za smeti mora zlasti vsako mesto poskrbeti samo. Sežigalnica mora biti zgrajena po najboljših, najzahtevnejših in najnovejših standardih, izvedba mora omogočati tudi posodobitev na standarde in odkritja, ki bodo še sledila na področju čistosti izpustov. Ob tem bosta energetska samozadostnost in neodvisnost v prihodnje močno vplivala na boljšo kvaliteto življenja Ljubljančanov.

Podpirate začasno sežiganje ljubljanskih odpadkov v Republiki Srbski?

Ne morem komentirati argumentirano, ker ne poznam vsebine pogovorov in dogovorov. Nikakor pa se ne morem strinjati, da razvitejše države vozimo odpadke v manj razvite države. Postavlja se mi tudi vprašanje, kakšne so ekonomske posledice za MOL in posledice na okolje zaradi prevoza kamionov po cestah.

Podpirate gradnjo kanalizacijskega kanala C0?

Ne. Povezovalni kanal CO naj bi potekal po vodovarstvenem območju ob Savi, ki je pomembno za ljubljansko pitno vodo, poleg tega naj bi po kanalu tekla kanalizacija iz sosednje občine. Projekt nima vseh strokovnih presoj vpliva na okolje.

Bi se zavezali v prvem letu svojega županskega mandata pripraviti strategijo in akcijski načrt za boj proti posledicam podnebnih sprememb? Katere ključne ukrepe bi vključili?

Da. Podnebne spremembe so dejstvo, mestna občina sama lahko veliko naredi za omilitev težav, ki jih prinašajo hitri in močni nalivi, dolgotrajna suša in podobne (ne)predvidljive razmere. Potrebnih je več prizadevanj za protipoplavno ureditev mesta, več pomoči ljubljanskim kmetom in ureditev potresno ogroženih objektov.

Podpirate ureditev zmogljivih mestnih avtobusnih linij - Zmaj, ki ga je pripravila Koalicija za trajnostno prometno politiko?

Da, čeprav programa Koalicije za trajnostno politiko ne poznam in jih vabim, naj v prihodnosti tvorno sodelujejo z Mestno občino Ljubljana. Tako bomo lažje našli rešitve za ljubljanski potniški promet.

Podpirate širitev obvoznice in vpadnic v Ljubljano?

Da, vendar mora širitvi slediti posodobljen javni potniški prevoz in povečanje kapacitet P+R.

Bi določene parkirne površine ali prometne pasove ukinili za motorni promet in jih namenili kolesarjem in pešcem?

Da, vendar spet ob sočasni posodobitvi javnega potniškega prevoza.

Bi zgradili parkirno hišo pod osrednjo tržnico?

Ne. To je v nasprotju z urejanjem javnega potniškega prometa, saj je cilj čim manj vozil po mestnih cestah in ulicah. Garažnih hiš je v Ljubljani dovolj. Dodatno pa je vprašljivo potencialno poškodovanje kulturne dediščine tržnice in stavb v njeni okolici.

Podpirate uvedbo posebnih štipendij ali drugih finančnih spodbud, da bi privabili dodatne zdravnike družinske medicine, ginekologije, pediatrije in zobozdravnikov v Zdravstveni dom Ljubljana?

Da. Finančne spodbude - štipendije, bi lahko spodbudile študente medicine, da se zaposlijo v Ljubljani. Še bolj pomembno pa je, da se v sodelovanju z državo pripravi tudi primerno okolje, ki bo spodbujalo njihovo odločitev, da se bodo po zaključku specializacije želeli zaposliti v javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana. Trenutno zdravniki odhajajo iz Zdravstvenega doma Ljubljana in jasno je, kdo nosi krivdo za to.

Bi povečali sredstva za subvencioniranje počitniškega varstva otrok?

Da, v skladu z proračunskimi zmožnostmi. Že zdaj je velika ponudba različnih oblik in dejavnosti počitniškega varstva in potrudili se bomo najti in sofinancirati še takšne, ki jih do sedaj še ni.

Bi občina morala kupovati več zazidljivih zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj?

Da. Zemljišča je treba pridobivati v dogovorih z državo in iskati na trgu, jih tudi primerno plačati, zlasti zasebnikom. Predvsem pa je treba smiselno uvrščati lokacije in ne umikati teh stanovanj ob industrijske cone in degradirana zemljišča.

Bi letno namenili fiksni delež proračuna občine gradnji neprofitnih najemnih stanovanj?

Ne, tako planiranje proračuna ni smiselno, še posebej ne v obdobju inflacije in rastočih cen. Sredstva bomo planirali v skladu z projektno dokumentacijo in terminskimi načrti izgradnje.

Podpirate avtonomne cone?

Ne. Urediti je potrebno lokacije, ki bodo dostojne in primerne za zbiranje in delovanje ljudi različnih prepričanj in s tem alternativnih oblik kulturnega življenja. To bo kmalu Center Rog. Sem proti protipravnemu zasedanju kakršnih koli nepremičnin v zasebni ali javni lasti s strani društev ali civilnih organizacij za doseganje njihovih ozkih ciljev in pogledov.

Bi prekinili družbeno pogodbo z Olimpijskim komitejem Slovenije in Elektrončkom Jožeta Pečečnika za projekt Bežigrajski športni park? Kako bi rešili problem Plečnikovega stadiona?

Ne morem odgovoriti, ker tega odgovora nima niti trenutna oblast v Ljubljani. Dediščina arhitekta Plečnika je predragocena za Ljubljano, da se že toliko let ne dogovorimo o njeni ureditvi. To kaže na nesposobnost ali nezainteresiranost deležnikov vključenih v javno-zasebno partnerstvo pri tej pogodbi. Že predolgo časa pogodbo samo podaljšujemo in s tem tudi propadanje stadiona.

Bi omejili gradnjo novih nakupovalnih središč?

Da in ne. Raziskave kažejo, da imamo v Ljubljani trenutno dovolj nakupovalnih površin na prebivalca. Nakupovalna središča sicer pomenijo delovna mesta, so zbirališča ljudi in prostor socializacije, vendar pa nisem za spodbujanje potrošnje in odpadkov, ki s tem nastanejo. Vsekakor pa trgovski centri spadajo na obrobje mesta.

Bi omejili širjenje turističnih nastanitvenih kapacitet (prepoved gradnje novih hotelov, prepoved Airbnb)?

Ne, vendar pa mora biti gradnja novih hotelov ali podobnih namestitev, v skladu s prostorskimi načrti in ne samo z željami investitorjev. Kongresni turizem se v Ljubljani ne more razviti do organizacije dogodkov z več tisoč udeleženci, ker za to nima dovolj hotelskih namestitev, pa tudi ne dvoran za plenarne dogodke. Turizem je paradna gospodarska panoga Ljubljane, zato mu je treba dati podporo v vseh oblikah. Vsak, ki se ukvarja z oddajanje namestitev v obliki Airbnb, ima veliko dela, ne sme pa razmišljati samo o zaslužku, ampak tudi o odgovornosti do mesta in someščanov.

Bi omejili širjenje oziroma celo zmanjšali površine, namenjene gostinskim vrtovom?

Ne, vendar pa gostinski vrtovi ne smejo ovirati intervencijskih poti, kolesarskih poti in posegati v cone za pešce.

Podpirate omejitev županskega mandata? Če da, na koliko let?

Da. Nekaterih projektov sicer ni mogoče izvesti v enem mandatu, vendar pa so trije ali štirje mandati več kot dovolj, da se pomembnejši projekti izvedejo ali vsaj dobro zastavijo.

Bi uvedli participativni proračun?

Da. Predloge bi zbirali na ravni četrtnih skupnosti, ker bi se na ta način kar najbolje približali ljudem in njihovim potrebam. Več pristojnosti in odgovornosti bi dodelila tudi četrtnim skupnostim glede izrabe sredstev in uveljavljanju projektov, ki bi bili rezultat participativnega proračuna.

Bi na Žalah uredili pokop posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev?

Da. Civilizacijska vrednota je pokop rajnih, zato si vsi zaslužijo poslednje počivališče, na glede na zgodovino. Mrtvi ne bodo nikomur storili nič žalega. Dovolj je delitev in nabiranja političnih točk na račun pokojnih in povojne zgodovine. In ne smemo se omejevati na to, da so na Ljubljanskih Žalah lahko pokopani samo Ljubljančani.