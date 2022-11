Podpirate gradnjo sežigalnice odpadkov v Mestni občini Ljubljana?

Ne. Zdravniška zbornica ocenjuje, da sežigalnica pomeni veliko grožnjo za zdravje ljudi v Ljubljani in je odločno proti sežigalnici. Še posebej bi bili izpostavljeni novorojenčki, otroci, starejši ljudje, ljudje z boleznimi dihal na primer astmatiki in tako naprej. Spoštujem strokovne argumente zdravnikov. Dokler bodo zdravniki proti, sežigalnice v Ljubljani ne bo, če bom jaz župan. Prav tako sežigalnice v mestnem svetu ne bo podprla stranka Glas za otroke in družine.

Podpirate začasno sežiganje ljubljanskih odpadkov v Republiki Srbski?

Da. Samo tistih odpadkov, ki jih ni mogoče na noben način ponovno uporabiti ali reciklirati.

Podpirate gradnjo kanalizacijskega kanala C0?

Ne. Gradnja kanalizacije nad virom pitne vode je nevarna in neodgovorna. Še posebej, ker gre za potresno območje. V primeru potresa bi imeli škodo zaradi potresa in še dolgoročno onesnaženo pitno vodo za velik del Ljubljane. V stranki Glas za otroke in družine zahtevamo, da v sodelovanju s stroko najdejo z vidika vodooskrbe primerne rešitve. Čista pitna voda je najbolj osnovna dobrina, po naši ustavi tudi človekova pravica, zato se je zaradi kakršnih koli drugih interesov, tudi interesov kapitala, ne sme ogrožati.

Bi se zavezali v prvem letu svojega županskega mandata pripraviti strategijo in akcijski načrt za boj proti posledicam podnebnih sprememb? Katere ključne ukrepe bi vključili?

Da. V stranki Glas za otroke in družine prilagoditvi življenja na podnebne spremembe posvečamo veliko pozornost. Zaščita virov čiste pitne vode in zagotovitev dodatnih virov pitne vode je ključen izziv, ki ga prinašajo podnebne spremembe. Ljubljana tudi ni poplavno varna. Vsaj dvakrat, trikrat na leto so deli Ljubljane poplavljeni, vsakih nekaj let imamo večje poplave. S podnebnimi spremembami se pričakuje tudi večje število ekstremnih vremenskih pojavov. Bi pa želeli opozoriti, da nas poleg podnebnih sprememb, čakajo tudi zelo velike demografske spremembe, na katere se moramo kot družba in mesto pripraviti. Demografskim spremembam in rešitvam v stranki Glas za otroke in družine posvečamo veliko pozornosti in si želimo, da bi mediji tudi temu posvečali vsaj tako pozornost kot podnebnim spremembam. Od vseh vaših zastavljenih vprašanj, namreč ni iz tega področja niti enega.

Podpirate ureditev zmogljivih mestnih avtobusnih linij - Zmaj, ki ga je pripravila Koalicija za trajnostno prometno politiko?

Da. Vendar to ne bo zadosti. Potrebno je vzpostaviti hitro mestno železnico, ki je ena od prednostnih točk programa Aleša Primca in stranke Glas za otroke in družine.

Podpirate širitev obvoznice in vpadnic v Ljubljano?

Da, vendar samo to ne bo dovolj. Potrebna je čimprejšnja izgradnja tretje razvojne osi in širši Ljubljanski avtocestni obroč ter bolj učinkovit železniški promet. Železnice so zapostavljen del slovenske infrastrukture. Zaradi tega imamo cel kup težav, stroškov, izgubljenega časa v prometnih zastojih ter neizkoriščenih poslovnih priložnosti.

Bi določene parkirne površine ali prometne pasove ukinili za motorni promet in jih namenili kolesarjem in pešcem?

Morda je to kje možno in smiselno. Predvsem pa je nujno potrebno zgraditi varne, zdravju prijazne in lepe kolesarske steze, ki ne bodo potekale ob najbolj prometnih cestah.

Bi zgradili parkirno hišo pod osrednjo tržnico?

Ne, dokler ne bodo predstavljene tehnične rešitve, ki bodo zagotovile, da ne bodo poškodovane okoliške stavbe. Gradnja parkirišča pod Kongresnim trgom je povzročila škodo na okoliških stavbah, kljub temu da se je trdilo, da do tega ne bo prišlo. Na tem območju so nekatere od največjih ljubljanskih kulturnih in turističnih znamenitosti, ki jih je treba varovati za naše zanamce.

Podpirate uvedbo posebnih štipendij ali drugih finančnih spodbud, da bi privabili dodatne zdravnike družinske medicine, ginekologije, pediatrije in zobozdravnikov v Zdravstveni dom Ljubljana?

Da. Predvsem pa je potrebna reorganizacija dela v Zdravstvenem domu Ljubljana in izboljšanje pogojev dela, kar bo zagotovilo, da zdravniki ne bodo odhajali... Zdravstveni sistem v celi državi počasi razpada, Zoran Janković pa ni zagotovil, da bi v Ljubljani ustavil razpadanje in stvari obrnil na bolje. Nesprejemljivo je, da tisoči občank in občanov nimajo osebnega oziroma družinskega zdravnika. Zdravstvo bo prva prioriteta Aleša Primca, če bo izvoljen za župana in stranke Glas za otroke in družine v Mestnem svetu.

Bi povečali sredstva za subvencioniranje počitniškega varstva otrok?

Da. Še posebej tudi za otroke s posebnimi potrebami, za kar se namenja bistveno premalo sredstev.

Bi občina morala kupovati več zazidljivih zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj?

Da. Občina mora omogočiti najemnikom, ki to želijo, da stanovanja odkupijo na način, da se jim za plačane najemnine zniža cena stanovanja.

Bi letno namenili fiksni delež proračuna občine gradnji neprofitnih najemnih stanovanj?

Ne. Finančna sredstva je potrebno prilagajati pripravljenim projektom in investicijskim ciklom.

Podpirate avtonomne cone?

Podpiram, da je vsak avtonomen in svoboden, ne podpiram, da se ne spoštuje privatna, občinska in državna lastnina.

Bi prekinili družbeno pogodbo z Olimpijskim komitejem Slovenije in Elektrončkom Jožeta Pečečnika za projekt Bežigrajski športni park? Kako bi rešili problem Plečnikovega stadiona?

Propadanje Plečnikovega stadiona za Bežigradom je ena od sramot Zorana Jankovića.

Bi omejili gradnjo novih nakupovalnih središč?

Ne. Trgovin naj bo toliko, kolikor jih želijo potrošniki in jih trg prenese. Bi pa bilo potrebno pomagati, da bi lahko preživela kakšna trgovina v od centra oddaljenem delu Ljubljane.

Bi omejili širjenje turističnih nastanitvenih kapacitet (prepoved gradnje novih hotelov, prepoved Airbnb)?

Ne podpiram prepovedi gradnje novih hotelov in ne podpiram prepovedi Airbnb in Booking.com. Ljubljana je zelo turistično mesto, na turizem je vezanih veliko delovnih mest in drugih možnosti za poslovne priložnosti. V Ljubljani je praznih več kot 23.000 stanovanj. Mislim, da je potrebno najti način, da bi bili lastniki teh stanovanj zainteresirani, da bi prišla na najemni trg v takšni ali drugačni obliki. Če bi to uspelo, bi imeli bistveno bolj ugodne cene najemnin.

Bi omejili širjenje oziroma celo zmanjšali površine, namenjene gostinskim vrtovom?

Vse po pameti. Se spomnim, pred leti je v stolnici ležal mrtev škof Kvas. Ko sem ga šel kropiti, je bila zunaj ves čas veseljaška glasba do konca. To se mi ni zdelo prav. Eno spoštovanje mora vendarle biti. Ne poznam osrednje stolnice v nobeni prestolnici, kjer bi pred vhodom bil tak džumbus, kot je to v Ljubljani. Ne pozabite, da je ljubljanska stolnica ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Ljubljani in Sloveniji. V stolnice gredo ljudje ponavadi tudi zato, da se malo umirijo, molijo in meditirajo. To je ob takšnem direndaju zelo težko. Sicer pa, seveda, podpiram druženje ljudi. Prav tako turisti v Ljubljani morajo imeti prostore, kjer lahko uživajo ob hrani in pijači v našem lepem mestu.

Podpirate omejitev županskega mandata? Če da, na koliko let?

Da. Jaz mislim, da človek v 8 letih, če je koliko toliko sposoben, lahko izpelje svoje ideje, potem pa je prav, da pridejo novi ljudje z novimi idejami.

Bi uvedli participativni proračun?

Da. To je ena on prvih desetih točk našega programa. Prav je, da ljudje odločajo, katere investicije so ključne v njihovem okolju. To bo spodbudilo, da se bodo izvajale resnično najpomembnejše investicije, hkrati pa bodo ti projekti povezali ljudi v delu za skupno dobro.

Bi na Žalah uredili pokop posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev?

Da. Preveč je že delitev med živimi, ni treba, da bi delili še mrtve.