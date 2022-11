Ne povezana, ampak razdeljena Slovenija

Nedavne predsedniške volitve so potekale v znamenju sloganov o povezovanju, po analizi volitev pa lahko ugotovimo, da obstajajo jasne ločnice med levo-liberalnim in desno-konzervativnim delom Slovenije, ločnice med urbano in podeželsko ter med zahodom in vzhodom Slovenije.