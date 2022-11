Slovenske rokometašice so prikazale novo srčno in bojevito predstavo, po hudem in neizprosnem boju pa so pred 5648 gledalcev, kar je rekord na ženskih reprezentančnih tekmah, na koncu morale priznati premoč osemkratnim evropskim, štirikratnim svetovnim in dvakratnim olimpijskim prvakinjam iz Norveške.

Po drugem porazu na turnirju, pred tem so klonile še proti Švedinjam, zato pa so premagale Danke, Srbkinje in Hrvatice, se njihove sanje o najbolj prestižnih tekmah na prvem evropskem prvenstvu v treh državah še niso povsem končale, a so odvisne tudi od razpletov drugih dvobojev v ljubljanski skupini I.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića so na letošnjem turnirju na lepi poti, da izboljšajo doslej najboljšo uvrstitev slovensko uvrstitev na zaključnih turnirjih stare celine - deveto mesto z EP na Madžarskem 2004.

Po nepopolnem drugem krogu drugega dela v ljubljanski skupini I je v vodstvu Norveška z osmimi točkami, Danska jih ima šest, Slovenija štiri, Švedska (tekma manj) in Hrvaška po dve, Madžarska (tekma manj) pa je brez točk. Drevi ob 20.30 bo na sporedu še tekma med Švedsko in Madžarsko.

Adžićeve varovanke so sijajno odprle obračun z imenitnimi Norvežankami. V uvodnih desetih minutah so povsem zasenčile papirnate favoritinje dvoboja, z granitno obrambo 6-0 in raznovrstno igro v napadu pa so jih prvič na letošnjem turnirju - pred tem so zanesljivo ukanile Hrvatice, Švicarke in Madžarke, malce težje pa Švedinje - spravile v težave.

Osrednja slovenska dvorana je bila na nogah po simultanki naših rokometašic med 7. in 10. minuto, ko so pri izidu 3:3 naredile delni izid 3:0 in po golih Nataše Ljepoje, Tamare Mavsar in Elizabeth Omoregie povedle s 6:3 ter norveško klop prisile, da je "ekspresno" zahtevala minuto odmora.

Po njej se je razmerje moči povsem spremenilo. V uvodnih minutah malce nezbrane skandinavske rokometašice, ki so zapravile nekaj čistih strelov, so v naslednjih štirih minutah izenačile na 6:6. A Slovenke se niso dale, po golih Mavsarjeve in Omoregiejeve so v 16. minuti znova povedle z 8:6.

A severnjakinje so nato znova pokazale svoje skrbno negovane mišice in domače v 19. minuti pahnile v zaostanek (8:9). Do konca polčasa se je odvijal enakovreden boj, za slovenski stik z Norvežankami pa je najbolj zaslužna 31-letna desna zunanja ostrostrelka Ana Gros, ki je na letošnjem turnirju presegla doslej rekorden dosežek Tanje Oder (686) v številu reprezentančnih golov.

Slovenke so se na veliki odmor odpravile z najmanjšim možnim zaostankom (15:16). V drugi polovici tekme niso bile le konkurenčne imenitnim severnjakinjam, v nekaterih obdobjih so jih povsem zasenčile in jim do zadnjega zvoka sirene dihale za ovratnik.

Vnovič je bila ključna sijajna obramba, gostiteljice med 39. in 47. minuto sploh niso prejele gola, tudi na račun sijajnih obramb Maje Vojnović. Do zadnjega zvoka sirene se je na stožiškem igrišču odvijal neizprosen boj za vsak košček igrišča, Slovenke pa so nazadnje vodile v 51. minuti, ko je Barbara Lazović zadela za 21:20.

V prelomnih trenutkih dvoboja so Norvežanke le uveljavile svoje izkušnje z največjih rokometnih bitk. "Neuničljiva", že 42-letna Katrina Lunde, je s svojimi posredovanji malce otežila slovenski žogi pot do gola, v napadu pa so s pravočasnimi goli Nora Mork in predvsem Henny Reistad, ki je Slovenkam skupno zabila kar deset golov, le prišle do petega para točk na letošnjem turnirju in polfinalne vozovnice.

A največji aplavz je po tekmi pripadel Slovenkam, gledalci so z ovacijami nagradili njihovo novo sijajno predstavo na letošnjem turnirju. V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Ana Gros s petimi goli. Nataša Ljepoja je prispevala štiri, Valentina Klemenčič, Elizabeth Omoregie in Tamara Mavsar pa po tri gole.