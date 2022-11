Kdor je bil kdaj v Carigradu, se je zelo verjetno sprehodil tudi mimo lokacije, kjer je v nedeljo odjeknila eksplozija in ubila šest ljudi ter jih 81 ranila, za kar je uradna Ankara danes obtožila kurdski skupini v Turčiji in Siriji, ki sta vpletenost zanikali. Eksplozija se je zgodila na eni najbolj priljubljenih turističnih točk v mestu, aveniji Istiklal, ki je posejana s trgovinami in restavracijami rezervirana za pešce in zgodovinski rdeči tramvaj. Smrtnih žrtev med tujci po navedbah turških oblasti ni bilo, šest mrtvih je bilo iz treh turških družin, med njimi devet- in petnajstletno dekle.

Turški notranji minister Sulejman Sojlu je danes dejal, da so po nagli preiskavi in pregledu kamer aretirali 46 oseb, med njimi tudi Ahlam Al Bašir. Ta je po navedbah policije štirideset minut sedela na klopci, nekaj minut zatem, ko je odšla, pa je eksplodirala vrečka, v kateri je bila manjša količina eksploziva TNT. Danes so ugibali, da je bil v njej časovni mehanizem ali pa je bombo nekdo aktiviral na daljavo.

Ostre kritike Ankare do ZDA

Eksplozija je končala relativno zatišje takšnih dogodkov v največjem turškem mestu v zadnjih letih. Minister Sojlu je zanjo obtožil sirsko kurdsko milico YPG v navezi s Kurdsko delavsko stranko PKK. Dejal je, da je tudi aretirana ženska prišla v državo s severa Sirije in da je priznala, da je napotke za napad dobila iz večinsko kurdskega mesta Kobani na severu Sirije.

PKK je v EU, ZDA in Turčiji označena za teroristično organizacijo, YPG pa na zahodu ni. Je namreč glavna skupina v Sirskih demokratičnih silah, ki so odigrale ključno vlogo v zmagi nad Islamsko državo. Tudi zaradi naklonjenosti ZDA tej skupini je Sojlu danes zelo ostro nastopil do uradnega Washingtona. Potem ko so ZDA izrazile sožalje zaradi napada, jih je obtožil vpletenosti. »Mislim, da lahko današnje ameriško sporočilo sožalja razumemo, kot bi se morilec vrnil na kraj zločina,« je dejal. Sojlu je sicer znan po kritikah ZDA in jih je med drugim obtožil, da stojijo za poskusom državnega udara leta 2016.

Kurdi zanikajo odgovornost

PKK in YPG sta vpletenost v napad zanikali. »Nič nimamo s tem napadom in javnosti je dobro znano, da ne bi nikoli neposredno napadli civilistov ali se strinjali z dejanji proti njim,« je Kurdska delavska stranka zapisala v sporočilu. Vpletenost je zanikala tudi YPG oziroma Sirske demokratične sile. Oblasti na kurdskem avtonomnem območju na severovzhodu Sirije so obsodile napad v Carigradu in Ankaro obtožile, da si obtožbe izmišljuje in poskuša ustvariti podlago za nove napade turške vojske v tem delu Sirije. PKK je sicer tudi predmet pogovorov Ankare s Švedsko in Finsko, ki želita postati članici Nata, pa Turčija še ni ratificirala njunih pristopnih protokolov. Od kandidatk zahteva ostrejši pristop do privržencev PKK na njunih tleh in do tistih, ki jih je osumila sodelovanja v poskusu udara leta 2016.