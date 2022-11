Prodajal pomaranče, “onesnažene s tujo snovjo”

Inšpektorji so znova vzeli pod drobnogled prodajo sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah. Kršitve so ugotovili v tretjini primerov. Ljubljančanu, ki naj bi sadje prideloval na Siciliji, so prepovedali promet, saj je prodajal pomaranče in limone, “onesnažene s tujo snovjo”. Drugemu prodajalcu so sadje zarubili, ker je davčni dolžnik.