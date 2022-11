Slovenski selektor Matjaž Kopitar si je pred turnirjem v glavnem mestu Madžarske želel, da bi reprezentanca igrala na močnejšem turnirju, tako kot recimo Avstrija, ki je igrala v Nemčiji. Na koncu se je izkazalo, da so bile tudi ekipe, ki so bile v Budimpešti, pretrd oreh za slovenske hokejiste. Dejstvo je, da je imel Kopitar veliko težav s sestavo ekipe. Že tako je novembrski reprezentančni termin običajno priložnost za mlajše igralce, ki jih je bilo zaradi številnih poškodb tokrat še nekaj več. Dejstvo je tudi, da pred odhodom v Budimpešto ni bilo na voljo ravno veliko časa za uigravanje, toda tudi druge reprezentance so bile glede tega v podobnem položaju.

»Že po sobotni tekmi z Ukrajino sem dejal, da bo naš največji izziv, kako se v tako kratkem času pripraviti na novo tekmo. Toda na svetovnem prvenstvu nas v desetih dneh čaka sedem bistveno težjih tekem, kot je bila z Ukrajinci, pa tudi Japonska ne sodi v to kategorijo, ampak prav proti njim smo padli na celi črti, vsaj kar se garanja v obrambi in dvobojev na ogradi tiče. Ali ni energije ali ni moči. Ob tem smo dva gola prejeli izključno zaradi nediscipline in nedela v igri brez ploščka. Prav tako bode v oči, koliko golov smo dali na treh tekmah. Čaka nas še veliko, veliko dela,« je po koncu turnirja dejal Matjaž Kopitar. Na treh tekmah so slovenski hokejisti le petkrat zatresli nasprotnikovo mrežo. Dvakrat proti Italiji, ki je zmagala s 4:2, dvakrat ob zmagi z 2:1 proti Ukrajini, in še to po podaljšku, in le enkrat proti Japonski v tekmi za peto mesto, ki se je končala z izdom 3:1 za Japonsko.

»Če na tej ravni hokeja ne daš vsaj dveh, treh golov, težko dobiš tekmo. Ne bom rekel, da si nismo priigrali priložnosti, a kaj, ko nismo zadeli v polno. Zelo slabo smo igrali tudi z igralcem več. Res je, da nismo bili ravno uigrani, toda to ne sme biti izgovor. Tako kot tudi ne, da je bila tekma z Japonsko le 15 ur po tekmi z Ukrajino. Če je telo utrujeno, mora glava še toliko bolj delati. Nihče od nas ni pričakoval, da bomo končali na šestem mestu. Nenazadnje smo zdaj člani elitne skupine, zato bomo morali do svetovnega prvenstva igro spraviti na veliko višjo raven, če bomo želeli ostati v njej,« je bil kritičen Anže Kuralt, ki je bil v Budimpešti prvič v svoji karieri kapetan slovenske reprezentance.

Igralci se bodo zdaj vrnili v svoje klube, kjer bodo morali še bolj garati, da si pridobijo zaupanje selektorja Kopitarja. Februarja, ko se bo reprezentanca spet zbrala, saj jo čaka turnir v Italiji, na katerem bosta nastopili še Madžarska in Francija, bo verjetno v močnejši zasedbi. »Res je, da nismo mogli računati na več kot polovico igralcev, ki so priborili elitno skupino, ampak ti igralci, ki so bili na Madžarskem, morajo dati od sebe to, kar od njih pričakujem. Dejansko bodo morali prevzeti odgovornost. Ne vem, ali pa jaz nisem realen in te fante vidim boljše, kot v resnici so,« se z razlogom sprašuje Kopitar. Da bi dobili pravi odgovor, bo treba počakati vsaj do februarja.