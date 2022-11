Zaradi podkupnin, vezanih na oddajo svetovnega nogometnega prvenstva Katarju in štiri leta prej Rusiji, je FBI, ki je imela med funkcionarji Fife spreobrnjenca, ameriškega funkcionarja, ki je pridobil dokaze, aretirala vrsto visokih funkcionarjev, predvsem iz vrst vseameriške nogometne zveze Concacaf. Obtoženi funkcionarji so si v 25 letih spletli mrežo, preko katere so si delili predvsem denar od pravic za televizijske prenose, a tudi podkupnine pri glasovanjih prirediteljev svetovnega prvenstva. Obstajajo priznanja, da se je denar delil tudi za svetovno prvenstvo v Franciji leta 1998 kot za tisto v Južnoafriški republiki leta 2010.

Tesnoba in napad panike

Prirejanje ali pač poskusi prirejanja iger so stari kot igre same, če se ob pričujočih primerih rokometa in nogometa vprašamo, v čem so razlike, pa lahko ugotovimo, da je rokomet z ohlapnejšimi pravili primernejši za to, da v prid favorita odločijo sodniki po nalogu ne veš koga, a da v rokometu takšnih afer, kot so aretacije funkcionarjev Fife, nimajo. Nemara zato, ker je to manjši šport, v katerem se pretaka manj denarja. Obenem se ponuja vtis, da rokometna srenja pomoč favoriziranim ekipam, to pa je praviloma ekipa prireditelja, malodane vnaprej jemlje v zakup. Podobno kot orožarski posredniki provizijo razumejo kot samoumevno.

Ni svetovnega nogometnega prvenstva brez kontroverznih odločitev, zaradi česar potem navijači sumničijo prireditelje zarotništva. Na že omenjenem leta 1998 v Franciji so gostitelji v finalu premagali Brazilijo, eden od razlogov pa naj bi bil, da je za Brazilce na tisti tekmi igral tudi Ronaldo, čeprav se je na dan tekme počutil skrajno slabo. Slabost, tesnoba oziroma napad panike je tisti hip najboljšega na svetu obšel že noč prej v hotelski sobi. Za slabo minuto je tudi izgubil zavest, ko je prišel k sebi, pa je po vsem telesu čutil bolečine. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je doživel tako epileptični kot tudi srčni napad. Uro pred tekmo so javnosti sporočili, da Ronaldo na tekmi ne bo nastopil, potem pa se je pojavil na igrišču, a odigral obupno slabo. Po igrišču se je premikal brezvoljno kot duh in Francozi z Zidanom so osvojili svetovno prvenstvo.

Zastrupitev s hrano?

Ronaldo je hitro okreval, dodatne zdravniške preiskave pa so pokazale, da ni z njegovim telesom nič narobe, čeprav si je vsega nekaj mesecev kasneje v dresu Interja grozovito poškodoval koleno, ki mu je izskočilo pri hitrem prodoru. V naslednjih dveh letih je odigral vsega 50 od približno 250 tekem.

Do danes ni jasno, kaj se je zgodilo brazilskemu zvezdniku, obstaja pa več teorij, ki poskušajo razložiti različne detajle zgodbe. Da je, čeprav poškodovan, vseeno stopil na teren in s tem pripomogel k zmagi Francije, naj bi izsililo podjetje Nike, katerega glavni maneken je bil, medtem ko so Francozi z Zidanom na čelu igrali v Adidasovi opremi. Nikeju je bilo nepredstavljivo, da Ronalda v finalu ne bi bilo na igrišču in na televizijskih ekranih. Druge teorije zarote se bavijo predvsem z vzroki za zdravstvene težave, ki so se mu začele dogajati nemalo po večeri, in prva pomisel je, da je bil zastrupljen s hrano. A predvsem v Braziliji je močno v obtoku teza, da se je Ronalda nekdo lotil z vudu urokom.