Ameriško filmsko podjetje Universal Pictures je sredi prejšnjega tedna napovedalo biografski film o ameriškem raperju Snoop Doggu. Ta je s svojo glasbo pustil neizbrisljiv pečat v popularni kulturi tako v ZDA kot drugje po svetu. Pod scenarij se bo podpisal Joe Robert Cole, med drugim soscenarist obeh superherojskih filmov Črni panter in prejemnik nagrade Ceha ameriških pisateljev za prvo sezono antologijske televizijske serije o resničnem kriminalu Ameriška zločinska zgodba: Ljudje proti O. J. Simpsonu. Snoopovo filmsko biografijo bo režiral Allen Hughes, znan po povprečnih dramah kot Podkupljeno mesto z Markom Wahlbergom in Knjiga odrešitve z Denzelom Washingtonom.

»Ta projekt smo pripravljali dolgo časa. Želel sem izbrati pravega režiserja, pisca in filmsko produkcijsko podjetje, ki bodo razumeli mojo zapuščino in jo znali prenesti na veliki zaslon,« je napoved pospremil Snoop Dogg, ki bo film produciral. Zadnje ne govori v prid kritičnemu portretu ameriškega glasbenika, je pa res, da ima Universal s tovrstnimi projekti že izkušnje. Nazadnje leta 2015 z odlično hiphop biografijo Straight Outta Compton – Zgodba o N.W.A., pred tem pa z dramo 8 milj (2002), v kateri je zaigral raper Eminem. Film je bil nagrajen z oskarjem za najboljšo izvirno pesem (Lose Yourself). Med odmevnimi filmi o hiphop glasbi velja omeniti še Gor in dol (2005) s Terrenceom Howardom. Celovečerec je prav tako pobral zlati kipec v kategoriji za izvirno pesem, Howard pa je bil nominiran za najboljšega igralca.

Enainpetdesetletni Snoop Dogg s pravim imenom Calvin Broadus mlajši se je sicer rodil v Long Beachu v Kaliforniji, zaslovel pa je po izdaji prvenca Doggystyle leta 1993. Album, ki je izšel pri založbi Death Row Records, so zaznamovali singli, kot so Gin & Juice, Murder Was The Case in Doggy Dogg World. Danes sloviti glasbenik je kot najstnik nekaj časa preživel v zaporu zaradi drog, njegov preboj pa se je zgodil, ko je eden njegovih zgodnjih posnetkov navdušil soustanovitelja zasedbe N.W.A. Dr. Dreja, ki ga je povabil na avdicijo. S prvencem Doggystyle je dosegel večmilijonsko naklado po svetu, leta 1996 pa je izdal drugi glasbeni album Tha Doggfather. Ob tem je odmeval spor z založbo Death Row Records zaradi pogojev v pogodbi in domnevnega zadržanja plačil avtorskih nadomestil, zaradi česar je leta 1998 založbo zapustil.

Albume, ki so sledili, je med drugim izdal pri lastni založbi, letos pa je Snoop Dogg kupil omenjeno založbo, pri kateri je začel svojo kariero. Ameriški raper je doslej po svetu prodal 35 milijonov albumov in bil sedemnajstkrat nominiran za nagrado grammy. Preizkusil se je tudi kot igralec, zaigral je recimo v klasiki Dan za trening (2001), kriminalni komediji Starsky in Hutch (2004), nazadnje pa smo ga videli letos v Netflixovi vampirščini Day Shift. Poleg glasbe in filma je Snoop Dogg zgradil tudi poslovni imperij in se uveljavil kot medijska osebnost. Okviren datum izida biografskega filma v tej začetni fazi produkcije še ni bil potrjen.