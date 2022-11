Borut Blažič, vinogradnik in vinar: Ekologija je pri nas način življenja

Borut Blažič skupaj z ženo Simono in družino obdeluje devet hektarjev vinogradov. Del vinogradov je ob domačiji v vasi Plešivo na italijanski strani, drugi vinogradi pa se razprostirajo na terasah v Biljani in Medani. Blažičevi največ pozornosti namenjajo belim sortam, med katerimi posebno mesto zavzemata tradicionalni briški sorti rebula in sauvignonasse oziroma jakot, ki sta novi imeni za nekdanji furlanski tokaj, po novem pa tudi malvazija, ki je v Goriških brdih doživela ponovno vstajenje.