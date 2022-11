Izjemen dvoboj sta na finalu sklepnega teniškega mastersa sezone uprizorila najboljša ruska igralca Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov. Po več kot dveh urah in pol je bil boljši Rubljov, ki je dokazal, da je v psihološkem smislu izjemno napredoval. V prvem nizu je namreč pri vodstvu s 5:3 serviral za niz in imel kar sedem zaključnih žogic za zmago v nizu, a se je Medvedjev rešil v podaljšani igri. Mlajši Rus se ni predal, najprej je dobil drugi niz, v podaljšani igri tretjega niza pa je zapravil štiri zaključne žogice, a ne tudi pete, ter se potem veselil pomembne zmage v izjemno težki skupini, v kateri le Rubljov še ni zmagal na sklepnem mastersu, medtem ko je Srbu Novaku Đokoviću (petkrat), Grku Stefanosu Cicipasu in Medvedjevu (po enkrat) podvig že uspel.

»Ko sem izgubil prvi niz, sem se spomnil na dvoboj na OP ZDA, kjer sem predlani prav tako v podaljšani igri prvega niza zapravil številne priložnosti. Tedaj sem popustil, saj nisem več verjel v uspeh. Tokrat sem si rekel, da moram dobiti vsaj niz, saj bo vsak pomemben pri nadaljnjem razpletu v skupini. Igral sem res odlično, na zmago pa sem zelo ponosen,« se je veselil Andrej Rubljov, ki je starejšega tekmeca premagal drugič zapored.

Rafael Nadal je izgubil tudi drugi dvoboj po vrnitvi na teniška igrišča zaradi poškodbe trebušne prepone, obakrat sta bila od njega boljša Američana. V Parizu je moral v uvodnem krogu priznati premoč Tommyju Paulu, v Torinu pa ga je v prvem krogu skupinskega dela premagal Tylor Fritz. Američan se v dveh nizih ni soočil niti z eno priložnostjo tekmeca za odvzem servisa, medtem ko jih je Španec rešil sedem od devetih. »V karieri sem se večkrat vračal po poškodbi, vselej mi je bilo težko. Problem tokratne vrnitve je, da že takoj igram z najboljšimi igralci na svetu. Potrebujem dvoboje, da se vrnem v tekmovalni ritem. Proti Tylorju sem se ves čas branil. Bil je preprosto boljši. Privilegij v Torinu je, da mi po porazu ni treba zapustiti prizorišča. Čakata me še dve tekmi v skupinskem delu,« je razlagal po porazu.

Kljub porazu ima Rafael Nadal še vedno teoretične možnosti, da konča koledarsko leto kot številka ena svetovnega tenisa, a bi moral za uresničitev cilja dobiti vse preostale štiri dvoboje in osvojiti turnir v Torinu. Teoretične možnosti za najboljšega teniškega igralca ima tudi še Grk Stefanos Cicipas, potem ko je trenutna številka 1 svetovnega tenisa, Španec Carlos Alcaraz, zaradi poškodbe odpovedal nastop v Italiji. Nadal se bo danes, ob 14. uri, pomeril s Felixom Auger-Aliassimom, ki je moral v uvodnem krogu priznati premoč Norvežanu Casperju Ruudu.

Sklepni masters sezone, zelena skupina: Ruud (Nor) – Auger-Aliassime (Kan) 7:6 (4), 6:4, Fritz (ZDA) – Nadal (Špa) 7:6 (3), 6:1, rdeča skupina: Medvedjev – Rubljov (oba Rus) 7:6 (7), 3:6, 6:7 (7), Đoković (Srb) – Cicipas (Grč) – večerna tekma, današnji spored: Nadal – Auger-Aliassime (ob 14. uri), Ruud – Fritz (ob 21. uri). x