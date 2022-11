Nepreslišano: dr. Dragan Petrovec

Pri nas je v političnem prostoru boj za oblast vse bolj trd, to pomeni, da politika ali del politike uporablja vedno skrajnejše metode. Grobe metode so obstajale že prej, tudi manipulacije, zavestne laži, a ne v tolikšnem obsegu, politiki so nekoč praviloma bolj pazili na javno izrečene besede. Danes je drugače, danes si želi politika z besedami sovraštva tlakovati pot do oblasti. Napad na Niko Kovač je gotovo posledica sovraštva, ki so ga proti njej širili politiki točno določene stranke. Seveda niso problematični le oni, sovraštvo se pojavlja na obeh političnih polih, a če bi postavil tehtnico, bi se premočno prevesila na eno stran.