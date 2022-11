Benjamin Šeško za točilnim pultom, kjer si je pred treningom naročil kavo, na drugem koncu velikega odprtega prostora pa za mizo znani obrazi Igor Bavčar, Igor Omerza in Dimitrij Rupel na kosilu. Takšen je bil eden izmed današnjih prizorov v hotelu Elegans na Brdu pri Kranju, kjer se je zbrala slovenska nogometna reprezentanca pred zadnjima tekmama v letošnjem letu. To bosta pripravljalni tekmi z Romunijo v četrtek ob 17.30 v Cluju in Črno goro v nedeljo ob 15. uri v Ljubljani. Igralci so se zbirali vse do zadnje minute pred današnjim prvim treningom, nekateri so imeli zgolj toliko časa, da so se odložili prtljago v sobe, se preoblekli in med dežnimi kapljami stekli skozi park do nacionalnega nogometnega centra. Selektor Matjaž Kek je trening takoj začel na polno, saj želi nadaljevati dobre predstave, ki jih je ekipa pokazala v B-ligi lige narodov, kjer si je zagotovila obstanek. Nekaj skrbi mu povzroča le odsotnost poškodovanega vratarja Vida Belca in obolelega vezista Domna Črnigoja.

​Vidovšek je šele danes prvič srečal Oblaka

Medtem ko je reprezentančni zbor za večino rutina, je bilo dogajanje popolna novost za debitanta, vratarja Olimpije Matevža Vidovška (na dvanajstih tekmah v slovenski ligi je prejel le en gol), ki pa se je spretno znašel, saj je imel dobrega mentorja v klubskem kapetanu in reprezentantu Timiju Maxu Elšniku. »Občutki so super. Vabilo je priznanje zame in vse v klubu. Pokazal bom, kar znam, in da selektor lahko računa name. Forma je dobra, a vedno lahko pokažem in dosežem še več. Tako jaz kot klub nismo naredili še nič. Želim nadgrajevati tisto, kar sem pokazal doslej,« je povedal Matevž Vidovšek, ki je danes šele prvič v karieri srečal Jana Oblaka. »Da bom z Janom in vsemi ostalimi delil garderobo, je zame velik plus. To pomeni stopničko višje v moji karieri,« je dodal Vidovšek. Vprašanj o Olimpiji smo se po navodilu vodstva morali vzdržati.

Vsi igralci se zavedajo, da je tokratna akcija zadnja pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo marca prihodnje leto, ko bo Slovenija igrala v skupini z Dansko, Severno Irsko, Finsko, Kazahstanom in San Marinom. »Želimo nadaljevati uspešen niz iz lige narodov. Na obeh tekmah bomo igrali na zmago, vendar ne bomo povsem osredotočeni na izid, ampak na taktične rešitve, da nadgradimo sistem, v katerem smo končali ligo narodov. Ob dobri predstavi bi še okrepili vzdušje, pozitivno energijo in samozavest,« je izpostavil Petar Stojanović, ki se je zelo veselil zbora reprezentance. »Žreb za kvalifikacije je ugoden, a moramo ostati ponižni, saj je to skupina, v kateri lahko vsak premaga vsakega. Če bomo govorili, da bo Slovenja z lahkoto prva ali druga v skupini, lahko naletimo na velike težave. Vse bomo naredili, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo, vendar moramo spoštovati vsakega tekmeca, na igrišču pa pokazati, da se ne bojimo nikogar,« je pogled v prihodnost usmeril 27-letni igralec italijanskega Empolija. V klubu mu gre po načrtih in željah, saj je igral na večini tekem, klub pa se je odmaknil od cone izpada.

​Stojanović bo navijal za Hrvaško in Srbijo

Tudi v Italiji je vrnitev Josipa Iličića na igrišča v dresu Maribora vzbudila veliko pozornosti. »Že sprejem Iličića v Mariboru me je spomnil na čase, ko smo igrali v ligi prvakov in ligi Evropa. Iličić je že na prvi tekmi za Maribor pokazal, da je mojster. Želim si, da bo pomagal ekipi in se bo Maribor vrnil na stara pota uspehov. Upam, da bo zaigral tudi z reprezentanco, saj je nogometaš, ki lahko z eno potezo naredi veliko,« je še povedal nekdanji igralec Maribora. Napovedal je, da bo na svetovnem prvenstvu v Katarju navijal za Hrvaško in Srbijo, sicer pa bo imel vseskozi prižgan televizijski sprejemnik, saj bodo v predtekmovanju po štiri tekme na dan.