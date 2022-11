Martinov konec tedna pa so žal zaznamovali še številni drugi pijani vozniki. Med Mirno Pečjo in Trebnjem sta trčila avtobus in avto. Kriv je bil 22-letni voznik avta, ki je pijan zapeljal s parkirišča pred avtobus. Napihal je 0,90 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Prav tako v okolici Trebnjega je nesrečo povzročil pijani traktorist. Šestinšestdesetletnik je trčil v voznico osebnega avtomobila, potem pa se je zabil še v kamniti zid, zapeljal na brežino in se prevrnil. Odnesel jo je z zgolj lažjimi poškodbami. Blizu počivališča Starine na dolenjski avtocesti pa je pijana voznica zapeljala s ceste. Z lokalne ceste v Kamniku pod Krimom pa je v nedeljo zvečer zletel voznik avta, ki mu je vozilo uspelo prekucniti na streho. Voznik se je lažje poškodoval, napihal pa je skoraj dva promila.

V Radovljici je voznik povzročil nesrečo in pobegnil. Ko so ga policisti našli, je napihal krepko čez dva promila. V Kranju pa se je zvrnil močno pijani kolesar. Temu so namerili 0,78 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Pri Tomaju so policisti naleteli na prometno nesrečo z udeležbo enega vozila. Osemnajstletni lastnik vozila, ki je bil na kraju, je zanikal, da bi sam vozil, preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,77 mg/l. V Šmarjah pri Sežani je hudo (prek dveh promilov) pijani voznik podrl prometni znak, v Bertokih pa se je osebni avto zaletel v drugega, v njem sta bila 31-letnik in 27-letnik, ki nista hotela povedati, kdo je vozil, odklonila pa sta tudi preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled. Preiskovalna sodnica je odredila prisilni strokovni pregled, zato so ju odpeljali v bolnišnico.