Posledice grozijo odstopu navkljub

Cela vrsta evropskih držav je v zadnjem času napovedala odstop od sporne energetske listine. Poleg Italije, ki je to že storila, so se za ta korak odločile še Nizozemska, Francija, Španija, Poljska in Nemčija, v minulih dneh pa tudi Slovenija. Kljub temu bodo zlovešče posledice pogodbe visele nad našo državo še prihodnji dve desetletji.