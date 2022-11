Ne ližite krastač

Ne vtikajte prstov v vtičnico. Ne polagajte rok na vročo kuhalno ploščo. Ne hodite po tankem ledu. Še kar logične prepovedi, kajne. Pa tudi ne hranite levov, recimo, bi bilo tudi logično, kajne. No, če boste slučajno šli v severnoameriško puščavo Sonora, boste tam naleteli še na eno, povsem logično prepoved. Oblasti vas bodo opozorile, da nikar ne ližite krastač. Ja, zakaj, za božjo voljo, bi nekdo lizal krastače, lepo vas prosim, in ali je na to treba res opozarjati? Treba! Zakaj? Ker je v znameniti risanki Simpsonovi Homer enkrat lizal krastačo in se ga, no, malce zadel. In zdaj se ga menda nori Američani zadevajo tako, da ližejo krastače, ki izločajo toksine, s katerimi je mogoče doseči halucinogeni učinek. Celo posebni obredi menda obstajajo, med katerimi udeleženci množično ližejo žabe. Super, res. Seveda pa preveč vztrajno lizanje krastač lahko pomeni tudi resno nevarnost za zdravje in so oblasti pač morale opozoriti na to neizpodbitno dejstvo.