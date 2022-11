Že sedem let se 46-letni Ivor Ivanišević spretno izmika sojenju, na katerem bi ugotavljali njegovo morebitno krivdo v primeru spolne zlorabe njegovih psov. Tožilstvo mu namreč očita, da je vse od leta 2009 pa do leta 2015 na različnih lokacijah (spolno) zlorabil psa pasme rodezijski grebenar, pri čemer je zaradi zadovoljevanja lastnih spolnih potreb živalma načrtno povzročal nerazumne bolečine in ju mučil. Ostudna dejanja je tudi fotografiral in snemal. Septembra lani so ga – le teden dni pred zastaranjem primera – na zagrebškem občinskem sodišču v odsotnosti že spoznali za krivega ter ga obsodili na leto dni zapora in plačilo stroškov kazenskega postopka. Za mnenja strokovnjakov, psihiatrično izvedenko in sodne stroške bi moral odšteti že skoraj štiri tisoč evrov. Sodba je na višjem sodišču padla, oktobra letos pa se je začelo novo sojenje. Ivaniševića spet ni bilo, čeprav je bil že lani za njim izdan evropski nalog za prijetje. A je tako za hrvaške organe pregona kot za policijo v Bruslju bil in je še vedno nedosegljiv. Primer zastara septembra prihodnje leto, doslej so se z njim ubadali že štirje sodniki.

Ujeli so ga po naključju

Gre za primer, ob katerem se je tako preiskovalcem kot tudi vsem preostalim vpletenim, pa tudi bralcem obračal želodec. Moški se je namreč najmanj šest let nečloveško znašal nad svojima kužkoma. Nanj so preiskovalci po naključju naleteli med mednarodno operacijo razbitja mreže spolne zlorabe otrok prek spleta leta 2015. Ivanišević je namreč svojim somišljenikom po spletu pošiljal fotografije psov v različnih spolnih pozah z moškimi, pa tudi fotografije spolnih organov. Zraven je celo pripisal, kako je skušal s psoma imeti sadomazohistični odnos. Ker je po pisanju hrvaških medijev nekaj fotografij poslal celo z elektronskega naslova svojega podjetja za grafično oblikovanje, so ga preiskovalci hitro našli.

Med hišno preiskavo stanovanja v Zagrebu so naleteli na izmučena, ranjena in sestradana psa z ogromno brazgotinami, našli pa so tudi več kot sto CD-jev s posnetki eksplicitne fizične in spolne zlorabe živali. Osumljencu so odredili pripor, psa so sprejeli v zavetišče. »Psička je bila strašansko suha, bila je pod veliko večjim stresom kot samec, ki je bil tudi v mnogo boljšem zdravstvenem stanju,« je za hrvaške medije takrat povedala vodja zavetišča Tatjana Zajec. Samica je bila veliko dlje časa žrtev skrbnikovih izprijenih napadov, zaradi hudih poškodb je kmalu zatem poginila. Moški naj bi jo sicer dolga leta stradal in jo tako prisilil, da je dovolila zlorabo, saj je vedela, da bo po posilstvu za nagrado prejela hrano in vodo. Po aretaciji se je Ivanišević branil z molkom, za slabo stanje sedemletne psičke Xai Xai Kima in dveletnega Irunga Avabe pa je okrivil zavetišče. Ona naj bi bila šibka zaradi lažne brejosti, rane na njeni koži pa naj bi povzročile alergije, je pojasnil. V priporu je preživel dva tedna.