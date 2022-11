Ruske sile so po lastnih navedbah po večdnevnih hudih spopadih prevzele nadzor nad Pavlivko, vasjo z okoli 2000 prebivalci, ki leži približno 60 kilometrov jugovzhodno od mesta Doneck.

Zavzetje Pavlivke odpira možnost za »odskočno desko za nadaljnjo ofenzivo ruskih čet v Donbasu«, je na Telegramu sporočilo rusko obrambno ministrstvo, ki ga povzema ruska tiskovna agencija Tass. Kot je še navedlo ministrstvo, bi zavzetje te vasi pomagalo zavzeti Vugledar, rudarsko mesto severno od Pavlivke.

Ukrajinske sile pa po vojaškem uspehu v Hersonu, prestolnici istoimenske regije, kamor so po umiku ruskih sil vkorakale minuli petek, poročajo tudi o dosežkih drugod po državi, in sicer v vzhodni pokrajini Lugansk. To industrijsko regijo od leta 2014 obvladujejo proruski separatisti, ki jih podpira Rusija, vendar ukrajinske sile počasi ponovno osvajajo tamkajšnje ozemlje.

»Oborožene sile Ukrajine so osvobodile dvanajst mest in vasi iz rok okupatorjev v regiji Lugansk,« je na družbenih omrežjih danes sporočil regionalni guverner, ne da bi navedel, kdaj so omenjene kraje zavzeli.

Vojaški poznavalci medtem ocenjujejo, da bi lahko ukrajinska vojska sredstva in vire, ki so se sprostili v Hersonu, uporabila za nadaljevanje ofenzive v regiji Lugansk. Ukrajinske sile so dosegle omejen napredek v regiji Lugansk in so zmožne tega še povečati, če bi se okrepile z enotami iz zahodnega Hersona, so v analizi navedli strokovnjaki neodvisnega raziskovalnega Inštituta za preučevanje vojne (ISW).

Nasprotno pa bo ruska stran poskušala okrepiti napade južneje v Donbasu. Zavzetje regije Doneck je bil že od začetka vojne eden glavnih ciljev ruske invazije. Spopadi na območju so v zadnjih dneh močno okrepili.