Policisti, ki po doslej zbranih informacijah znakov morebitnih kaznivih dejanj niso ugotovili, nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Generalni direktor parka Woop! Miran Razoršek je v nedeljo za STA potrdil navedbe medijev, da je bil v nesreči udeležen »polnoletni profesionalni akrobat in član akrobatske skupine, ki prostore trampolinskega parka vsakodnevno uporablja za svoje treninge«.

Pojasnil je še, da je do nesreče prišlo ob napačnem pristanku v gimnastično jamo s penami med izvajanjem zahtevnejšega elementa na trampolinu v profesionalnem delu parka, ki je namenjen izkušenim skakalcem in akrobatskim treningom. Ob tem so bili sicer po njegovih zagotovilih izpolnjeni vsi pogoji za varno uporabo in preventivni ukrepi.

Poškodovani je ob dogodku prejel takojšnjo pomoč zaposlenih, ki so ga nato tudi nemudoma predali ljubljanskim reševalcem, je povedal Razoršek.