EU je na seznam posameznikov, za katere veljajo sankcije, dodala iranskega notranjega ministra Vahidija. Ta je med drugim pristojen za upravo za izvrševanje zakonodaje, ki je po navedbah Sveta EU »zagrešila hude kršitve človekovih pravic«.

Zaradi zatiranja protestov po smrti Aminijeve so zunanji ministri, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, sankcije uvedli še proti regionalnima vodjema uprave za izvrševanje zakonodaje in iranske revolucionarne garde, pa tudi proti poveljniku iranskih kopenskih sil Kijumarsu Hejdariju.

Poleg tega so na seznam dodali četverico, ki je arbitrarno pridržala Mahso Amini.

Med sankcioniranimi pravnimi osebami pa je med drugim iranska državna televizija Press TV, in sicer zaradi produkcije in oddajanja posnetkov prisilnih priznanj pridržanih.

»EU ostro obsoja nesprejemljivo zatiranje protestov. Irancem stojimo ob strani ter podpiramo njihovo pravico do mirnega protestiranja in svobodnega izražanja zahtev in stališč,« je ob uvedbi dodatnih sankcij povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Tako seznam sankcioniranih zaradi kršenja človekovih pravic v Iranu po novem obsega 126 posameznikov in 11 pravnih oseb, za katere velja zamrznitev premoženja in prepoved potovanj v EU.

Zaradi smrti Aminijeve in nasilnega zatiranja protestov so ministri za zunanje zadeve članic unije sankcije proti 11 ljudem in štirim pravnim osebam uvedli že na svojem zadnjem zasedanju sredi oktobra.

Iran je v odziv na to konec oktobra sprejel sankcije proti osmim pravnim osebam in 12 posameznikom iz EU. Med njimi je tudi slovenski evroposlanec Milan Zver (EPP/SDS), ki je eden od dveh vodij neformalne skupine Evropskega parlamenta, imenovane Prijatelji svobodnega Irana.

EU in članice so ob današnjem sprejetju dodatnih sankcij znova ostro obsodile nadaljnjo obsežno in nesorazmerno uporabo sile proti mirnim protestnikom. To je neupravičeno in nesprejemljivo, so dodale. Iranske oblasti so pozvale, naj konča zatiranje protestov, osvobodi pridržane in zagotovi prost pretok informacij.