Stoltenberg je pohvalil »neverjeten pogum« ukrajinskih sil po umiku ruske vojske iz strateško pomembnega mesta Herson na jugu Ukrajine ter mednarodno skupnost pozval k nadaljnji podpori Kijevu.

»Prihodnji meseci bodo težki,« je opozoril na novinarski konferenci v Haagu po srečanju z nizozemskim zunanjim ministrom Wopkejem Hoekstro in obrambno ministrico Kajso Ollongren. Dodal je, da je cilj ruskega predsednika Vladimirja Putina, da Ukrajina to zimo ostane v temi in mrazu.

»Ne smemo narediti napake in podcenjevati Rusije,« je še posvaril generalni sekretar Nata. Izpostavil je, da imajo ruske sile še vedno pomembne zmogljivosti in tudi veliko število vojakov in dodal, da je Moskva pokazala pripravljenost nositi velike izgube.

Umik ruskih sil iz Hersona po njegovem kaže tudi na neverjeten pogum ukrajinskih oboroženih sil, pa tudi na uspeh stalne podpore Nata Ukrajini.

Na novinarsko vprašanje, če bi moral Kijev glede na uspehe na bojišču in prihajajočo zimo dati pobudo za mirovna pogajanja, je Stoltenberg poudaril, da je ta odločitev v rokah Ukrajincev.

»Oni plačujejo najvišjo ceno v smislu izgubljenih življenj in škode v državi,« je dejal in dodal, da mora zato Ukrajina določiti pogoje, pod katerimi se bo pogajala. »Mi pa jo moramo pri tem podpirati in povečati možnosti za izid, ki bo sprejemljiv za Kijev,« je dodal.