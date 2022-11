Države članice EU so oktobra poročale o približno 36.500 nezakonitih prehodih meje, kar je 47 odstotkov več kot v istem mesecu lani. Pri Frontexu so ob tem opozorili, da bi zaradi velikega števila prihodov lahko prišlo do zamud pri poročanju in končne številke bi lahko bile še višje.

Zahodni Balkan ostaja najbolj aktivna migrantska pot proti Evropski uniji s 128.438 nezakonitimi vstopi v prvih desetih mesecih. Od teh jih je bilo samo oktobra zabeleženih 22.318, kar je skoraj trikrat več kot pred letom dni. Glede na podatke, ki jih je na spletni strani danes objavil Frontex, so med migranti večinoma državljani Burundija, Afganistana in Iraka.

Tudi na osrednji sredozemski poti se je med januarjem in oktobrom letos število nezakonitih prehodov meje povečalo za 48 odstotkov na 79.140. Zaradi tega je po podatkih Frontexa to druga najbolj aktivna migrantska pot proti EU, kjer prednjačijo državljani Egipta, Tunizije in Bangladeša.

V različnih operativnih dejavnostih na zunanji meji EU skupno sodeluje več kot 2300 mejnih policistov in osebja Frontexa, so še navedli.