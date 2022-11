Maskoti so nadeli ime »Friga«, je rdeče barve, z velikimi očmi, s podrobnostmi v barvah francoske trobojnice, obuta v bele športne čevlje. Maskota je na voljo tudi v paraolimpijski različici, pri kateri je ena od njenih nog posebna tekaška proteza, značilna za nekatere paraolimpijske športnike.

Panda je poskrbela za pečat na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Francoski organizatorji so se odločili, da tokrat ne bodo uporabili maskote iz živalskega sveta. »Želeli smo izstopati in ne izbrati živali, ampak ideal,« je dejal predsednik organizacijskega odbora Tony Estanguet. Po podatkih organizacijskega odbora je 65 odstotkov maskot OI živalskih figur. »To je poseben dan za Pariz 2024, to je vedno vrhunec v življenju olimpijskega in paraolimpijskega komiteja,« je dejal. Frigijska čepica je znana po vsem svetu in prisotna v umetnosti, krasi mestne hiše po Franciji, je upodobljena na znamkah, je dodal.

Maskota pooseblja francoski duh

Z izbiro frigijske kape, z njo je bila pokrita Marianne, simbol francoske republike, je organizacijski komite znova povezal republikansko in revolucionarno retoriko, kot je to storil s traso olimpijskega maratona, ki bo potekal po trasi ženskega pohoda na Versailles 5. oktobra 1789, navajajo organizatorji. »Želimo, da maskota pooseblja francoski duh,« pojasnjuje organizacijski odbor. Oči Frige so modre in iz enega očesa izhajata dva traka v barvah francoske zastave v stilu kokarde. V preteklih mesecih so organizatorji pojasnili, da so se za »pripoved, ki jo gradijo« okoli olimpijskih iger, posvetovali z zgodovinarji, tudi glede slovesnosti ob odprtju brez primere na Seni.

Organizatorji so uradno predstavili tudi olimpijske maskote, ki bodo rdeče plišaste igrače najprej na prodaj v uradni olimpijski trgovini v okrožju Halles v Parizu. Te mehke igrače bodo skoraj vse izdelane na Kitajskem, »tako kot velika večina mehkih igrač, ki se prodaja v Franciji«, poudarjajo organizatorji pariških OI. En del proizvodnje bo potekal v Bretanji. Naprodaj bodo tudi v trgovski verigi Carrefour, ki je eden od sponzorjev OI, pa tudi v specializiranih trgovinah z igračami.