Predsednik ZDA Joe Biden je uvodoma poudaril, da so ZDA pripravljene na sodelovanje. Konkurenca med dvojico gospodarskih velesil se ne bi smela spremeniti v konflikt, je dejal. Želi si, da bi ZDA in Kitajska znali ustrezno pristopiti do razlik med njima, pomembno je tudi, da državi ohranita dialog.

O pomenu odnosov med državama je spregovoril tudi kitajski voditelj Xi Jinping Xi. »Svet pričakuje, da bosta ZDA in Kitajska ustrezno ravnali z odnosom,« je dejal ob začetku srečanja in se zavzel za to, da državi odnos usmerita v pravo smer. Napovedal je, da bo šlo na srečanju za iskreno izmenjavo mnenj glede vprašanj strateškega pomena.

V izjavah, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, je izpostavil še, da se človeštvo sooča z velikimi izzivi in pozval k državniškemu pristopu ter zavzemanju za mir na svetu. Da svet pričakuje, da bosta državi delovali v partnerstvu, je poudaril tudi Biden. Oba pa sta izpostavila pomen srečanja v živo.

Gre namreč za njuno prvo tovrstno srečanje, odkar je Biden leta 2021 nastopil položaj. Odtlej sta se po poročanju BBC petkrat pogovarjala prek telefona oziroma video klica, nazadnje septembra. V času administracije Baracka Obame, ko je bil Biden podpredsednik, sta se večkrat tudi srečala.

Državi sicer bremenijo številna nesoglasja in napetosti, ki so se v zadnjem času se poglobile. Razdvajajo ju denimo vprašanje Tajvana, vojaške ambicije Severne Koreje pa tudi odnos do Rusije in njene invazije na Ukrajino. Med njima vlada tudi vse večje tehnološko in trgovinsko rivalstvo.