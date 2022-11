Gre za že tretjo letošnjo nacionalno preventivno akcijo agencije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Pred njenim začetkom so na šole vožnje naslovili dopis s pozivom, naj kandidate za voznike, ki opravljajo usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita kategorij C, C1, D in D1, še posebej opozorijo na vse elemente, potrebne za njihovo varno udeležbo v prometu ter jih seznanijo s knjižico Varen prevoz tovora in novimi video vsebinami.

Kot ugotavljajo na AVP, so tudi vozniki avtobusov naredili več prekrškov in prometnih nesreč, a so bile posledice na srečo le lažje. Do konca oktobra so bili udeleženi v 246 prometnih nesrečah, pri čemer so jih 72 povzročili sami. V teh nesrečah so bili trije ljudje lažje poškodovani, sicer pa v zadnjih sedmih letih med potniki na avtobusih ne beležijo smrtnih žrtev.

Vozniki tovornjakov in avtobusov pogosto vozijo na prekratki razdalji

So pa zato v zadnjih devetih letih vozniki tovornih vozil povzročili 88 smrtnih prometnih nesreč ter 286 prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Najbolj pogost vzrok pri prometnih nesrečah, ki jih povzročijo vozniki tovornjakov, je nepravilen premik z vozilom, na drugem mestu pa so nepravilna stran oziroma smer vožnje ter neustrezna varnostna razdalja.

Tudi policisti pri izvajanju poostrenih nadzorov ugotavljajo, da vozniki tovornjakov in avtobusov pogosto vozijo na prekratki razdalji, kar predstavlja veliko tveganje, saj je zavorna pot pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati ves čas vožnje. To lahko pripelje do prometnih nesreč z naletom, ki imajo pogosto hude posledice, povzročijo veliko gospodarsko škodo in zahtevajo veliko časa za odpravo posledic. Navedeno povzroča prometne zastoje in dodatno zmanjšuje prometno varnost za ostale udeležence v prometu, opozarjajo na agenciji.

Med kršitvami izstopa neuporaba varnostnega pasu

V akciji, ki je potekala med 10. in 16. oktobrom, so policisti po vsej državi ustavili in izvedli nadzor pri 7699 voznikih, od tega pri voznikih avtobusov. Pri tem so ugotovili kar 918 kršitev cestnoprometnih predpisov, med katerimi izstopajo kršitve neuporabe varnostnega pasu.

Ob tem pa na AVP posebej opozarjajo, naj vozniki upoštevajo predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, ne le zaradi kazni, ampak predvsem zaradi lastne varnosti in varnosti vseh udeležencev v prometu. Kot dodajajo, je zgovoren podatek Evropske komisije iz leta 2018, da je utrujenost dejavnik v približno petini nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila.