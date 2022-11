Branko Grims je uvodoma dejal, da razmere na področju varnosti in svobode javne besede v Sloveniji »vse bolj spominjajo na nacistično Nemčijo leta 1933, saj da se ljudi lovi, po ulicah pa sliši vpitje in pozive k smrti«. Že to je po njegovih besedah dovolj velik razlog za interpelacijo Bobnarjeve, saj je po zakonu objektivno in subjektivno odgovorna za področja, ki spadajo pod resor ministrstva za notranje zadeve.

Po njegovih se v zadnjem času v Sloveniji povečuje število nezakonitih prehodov meje in ob tem prošenj za azil. Ministrica je, kot je dejal, ves čas zanikala, da prihaja do zlorab. »Na laž jo je postavila njena lastna policija, ki je v zadnjih poročilih o številu prehodov meje zelo jasno zapisala, da drastično povečanje prošenj za azil kaže na zlorabo azilnega sistema v Sloveniji«.

Ograje na meji učinkovito omejujejo nezakonite prehode, je dodal. Tako ministrici očitajo tudi opustitev dolžnostnega ravnanja priprave strokovnih podlag pred začetkom odstranjevanja zaščitne ograje na južni meji in zavajanja javnosti v zvezi s tem. Poudaril je, da je odstranitev ograje utemeljevala s strokovnimi analizami, ki pa po njegovih besedah ne obstajajo: »Taka analiza je bila narejena in je pokazala, da je ograja potrebna, celo nadgraditi bi jo bilo treba.«

»Opustitev dolžnostnega ravnanja pri aferi Fotopub«

Glede afere Fotopub ministrici očitajo opustitev dolžnostnega ravnanja in zavajanja javnosti v zvezi s pravočasnim zbiranjem informacij in zaščito dokaznega gradiva v zvezi z indici posilstev, mučenja in drugih oblik spolne zlorabe mladoletnic in odraslih. Kljub temu, da so se že od začetka afere pojavljale informacije o zlorabah žensk, med drugim na družbenem omrežju Instagram, policija ni takoj začela zbiranje informacij, ampak čakala več dni, je dejal. Ves čas so se na ministrstvu pred javnostjo »sprenevedali, da nimajo javne prijave«, čeprav v primerih hudih kaznivih dejanja prijave za začetek postopkov niso potrebne, je poudaril. Zaradi naštetih razlogov v SDS poslancem DZ predlagajo, da ministrico Bobnar razrešijo s položaja.

Grims je bil v govoru sicer kritičen tudi do dela vlade. Ob omembi Radiotelevizije Slovenija ga je podpredsednica DZ Nataša Sukič (Levica), ki je takrat vodila sejo, prekinila in ga opomnila, da je tema seje interpelacija ministrice. Kasneje mu je izrekla opomin.

Glede na razmerja moči v DZ sicer interpelacija nima realnih možnosti za uspeh, saj Bobnarjeva uživa podporo strank koalicije. Koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica so sicer že ob vložitvi interpelacije očitke zoper ministrico označile za prazne, neresne in brez utemeljitve.