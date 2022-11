V skladu s sporazumom bo London Franciji v letih 2022-2023 plačal 72,2 milijona evrov, da bo Pariz lahko za 40 odstotkov povečal število pripadnikov varnostnih sil, ki patruljirajo na francoski severni obali, je sporočilo francosko notranje ministrstvo. To pomeni, da bo v prizadevanjih za preprečevanje nezakonitih migracij patruljiralo približno 350 dodatnih pripadnikov francoskih varnostnih sil, izhaja iz sporazuma, ki sta ga v Parizu podpisala francoski notranji minister Gerald Darmanin in njegova britanska kolegica Suella Braverman.

London in Pariz sta se tudi zavezala, da bosta uporabila tehnološke in človeške vire na francoski obali za boljše odkrivanje, spremljanje in prestrezanje čolnov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Strani želita zbirati in uporabljati podatke, zlasti od prestreženih migrantov, z namenom učinkovitejšega razbitja tihotapskih mrež in odvračanja prehodov čez Rokavski preliv.

Letos je Rokavski preliv prečkalo že več kot kot 40.000 migrantov

Sporazum je bil podpisan po tistem, ko je London v nedeljo sporočil, da je letos že več kot kot 40.000 migrantov prečkalo Rokavski preliv, kar predstavlja novo rekordno število v primerjavi z okoli 28.500 prebežniki v lanskem letu. Med temi prednjačijo Albanci, Iranci in Afganistanci, je navedlo britansko obrambno ministrstvo.

Za boljše sodelovanje med državama na področju preprečevanja migracij čez Rokavski preliv sta se konec oktobra dogovorila francoski predsednik Emmanuel Macron in novi britanski premier Rishi Sunak. Novi sporazum po poročanju AFP odraža otoplitev v odnosih med Francijo in Združenim kraljestvom, odkar je Sunak po obdobju napetosti pod njegovima predhodnikoma Borisom Johnsonom in Liz Truss prevzel premierski položaj.

Zlasti migracije so bile jabolko spora, saj je London obtožil Pariz, da ne stori dovolj, da bi migrantom preprečil prečkanje Rokavskega preliva, kar so francoski predstavniki oblasti vseskozi odločno zavračali.

Francija in Italija po sporu glede migrantov za vrnitev k celovitemu sodelovanju

Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov italijanski kolega Sergio Mattarella sta v luči spora med državama glede sprejema migrantov, rešenih v Sredozemlju, pozvala k vrnitvi k celovitemu sodelovanju tako na dvostranski ravni kot znotraj EU, je danes sporočilo francosko predsedstvo. Predsednika sta v telefonskem pogovoru potrdila »velik pomen odnosov med Francijo in Italijo ter poudarila potrebo po celovitemu sodelovanju na vseh področjih«, tako na dvostranski ravni kot v okviru EU, so zapisali v sporočilu iz Elizejske palače.

Do pogovora med Macronom in Mattarello je prišlo po tistem, ko je italijanska skrajno desna vlada premierke Giorgie Meloni zavrnila izkrcanje reševalne ladje Ocean Viking z 234 migranti na krovu, zaradi česar je ladji po večdnevnem čakanju minuli petek vstop v pristanišče v Toulonu dovolila Francija. To je zaostrilo odnose med sosedama, Francija pa je v znak protesta sporočila, da ne bo sprejela 3500 prosilcev za azil iz Italije, ostale države članice EU pa pozvala k enakemu ravnanju. Minuli konec tedna je tudi zaostrila nadzor na meji z Italijo, kar je povzročilo kolone na mejnih prehodih.

Rim: Druge države članice EU morajo prevzeti večje breme pri sprejemu migrantov

Italija medtem opozarja, da morajo druge države članice EU prevzeti večje breme pri sprejemu na tisoče migrantov, ki poskušajo vsako leto iz severne Afrike prek Sredozemlja priti v Evropo. Na zahtevo Italije bodo tako zunanji ministri EU danes v Bruslju razpravljali tudi o vprašanju migracij, je v nedeljo sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. In sicer naj bi razpravljali »o sodelovanju na področju migracijskih tokov, zlasti v zvezi z reševalnimi akcijami, ki jih izvajajo zasebne ladje, in izvajanjem učinkovitih evropskih solidarnostnih mehanizmov«, so sporočili iz Farnesine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob Italiji so do sedanjega sistema delitve bremena migracij v EU kritične tudi Grčija, Malta in Ciper, ki so pod velikim migracijskim pritiskom. Države so v soboto izdale skupno izjavo, v kateri trdijo, da je treba breme migracij pravičneje porazdeliti med države EU. Ladje nevladnih organizacij, ki rešujejo ljudi na morju, so obtožili, da zaostrujejo problem, ker »delujejo popolnoma avtonomno od pristojnih državnih organov«, zaradi česar je sistem »neusklajen«, poroča bruseljski spletni portal Politico.