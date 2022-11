Omenjenega voznika so policisti ustavili, medtem ko so opravljali nadzor cestnega prometa s civilnim policijskim vozilom z vgrajenim videonadzornim sistemom Provida 2000. Preizkus z indikatorjem alkohola je pokazal 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

V sobotnem poostrenem nadzoru prometa nad psihofizičnim stanjem voznikov so sicer policisti z indikatorji alkohola preizkusili 284 voznikov. Pri 11 voznikih, ki so vozili pod vplivom alkohola, je bila vrednost alkohola v izdihanem zraku nižja od 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pri dveh pa je bila nad to vrednostjo. Enega voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, so policisti pridržali, enemu pa odredili strokovni pregled.

Policisti ob tem znova opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. »Zaradi alkohola se zmanjšujejo voznikove sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, predvidevanja in presoje ter ustreznega ravnanja,« so izpostavili na mariborski policijski upravi.

Hitrost in vožnja pod vplivom alkohola sta najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, zato policisti pozivajo voznike, naj vozijo strpno in previdno, naj hitrost vožnje prilagodijo stanju cest in razmeram v cestnem prometu ter naj spoštujejo cestno prometne predpise.