Cristiano Ronaldo je na vprašanje, ali ga poskušajo izriniti iz kluba, odgovoril: »Ja, ampak ne samo trener (Nizozemec Erik ten Haag, op. STA), temveč še dva ali trije drugi v klubu. Počutil sem se izdanega.« Intervju postaje TalkTV bo v dveh delih predvajan to sredo in četrtek. Ten Hag se je pridružil Manchester Unitedu pred to sezono in Ronalda ne uporablja več redno v prvi enajsterici. Nato pa evropski prvak iz leta 2016 celo ni želel nastopiti kot zamenjava.

Ljudje bi morali slišati resnico, je zdaj dejal Portugalec »Da, počutil sem se izdanega in čutil sem, da me nekateri tukaj nočejo. Ne samo letos, tudi lani.« Ten Haga ne spoštuje, ker tudi on njega ne spoštuje, pravi. »Ne spoštujem ga, ker me ne spoštuje. Če me ti ne spoštuješ, nikoli ne boš imel mojega spoštovanja.«

V 90-minutnem intervjuju je Ronaldo poudaril, da obožuje Manchester United in da so navijači vedno na njegovi strani. »Želim najboljše za klub,« je dejal nekdanji nogometaš Real Madrida in Juventusa o svoji vrnitvi v Manchester, kjer je nekoč postal mednarodna zvezda.

Izjavil je tudi, da ga ManU ni podprl, ko je bila njegova hčerka julija hospitalizirana. Dejal je, da mu klub ni zaupal in da je klubu manjkalo empatije, ko se ni pravočasno pojavil na pripravah pred sezono. »Mislim, da bi morali navijači vedeti resnico,« je dejal Ronaldo.

Odkar je nekdanji uspešni dolgoletni trener Alex Ferguson zapustil klub, Ronaldo ne vidi več razvoja. Klub je na poti, ki si je ne zasluži. Ferguson to ve, vsi to vedo, poudarja. »Ljudje, ki tega ne vidijo ... To je zato, ker tega nočejo videti. So slepi,« je dejal Ronaldo.