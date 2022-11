Obiskali smo servis in generalnega zastopnika Stige, ki je specializirana za stroje za delo okoli doma, na vrtu, v parku in gozdu – Darko Opara, s. p., v Domžalah.

Rumeno na belem

Pri Stigi imajo trenutno na zalogi štiri tipe snežnih frez, razlika med njimi je deloma v opremljenosti, v moči in širini pluga. Ponujajo tudi snežno metlo, ki je zanimiv in občasno kar koristen pripomoček, čeprav bolj kot dopolnilno orodje. Ima enostopenjski sistem delovanja z mehkimi lopaticami na rotorju, ki odmetavajo sneg. To ni snežna freza, ampak električna metla, ki se dobro obnese za učinkovito čiščenje majhnih površin (stopnic …) posebej v suhem snegu, da dosežete res čim bolj čisto in potem tudi suho površino. Še posebno pa je primerna za nekoliko težavnejše podlage, kot so kamniti tlaki in tlakovci.

Bistvo dobre freze je uglašenost vseh delov. Polža, ki pobira sneg, in rotorja ter kanala za izmet. Če imate premočan stroj in premalo snega, se vetrnica oziroma rotor za izmet snega vrti v prazno in stroj deluje pod svojo zmogljivostjo in potem rezultati niso najboljši. Sila snega mora biti približno optimalna in tako po svoje čisti kanal. Če ga je preveč, ga začne odrivati in v tem primeru upočasnimo hitrost ali zmanjšamo širino odvzema, če pa ga je premalo, lahko pride do težav. Treba je uravnavati zajem in poskrbeti, da je izmetni kanal ves čas poln. S tem, da mora motor obratovati na maksimumu, da se rotor vrti dovolj hitro in ima polž dovolj moči. Mora pa biti freza tudi prijazna do uporabnika, kar pomeni, da je delo z njo razmeroma lahko.

Zapora diferenciala

Freza mora biti zaradi narave dela težka, celo sto in več kilogramov, kar pomeni, da je težka za premikanje – če ni opremljena z dodatki za lažje upravljanje. To je zapora diferenciala ali pa hidrostatični pogon. Pri klasični izvedbi gre za pogon prek tornega kolesa, medtem ko pri dražjem hidrostatičnem pogonu kolesi nista fiksno vpeti na osi. Zapora diferenciala pri klasičnem pogonu omogoča dvoje. Prvič to, da lahko brez večjega napora držimo smer stroja, drugo pa je, da z njegovo pomočjo dosežemo enostavno in lahko obračanje. Nujno se moramo zavedati, da gre za težje stroje, poleg tega pa so pred njimi praviloma še kupi snega.

Sistemi upravljanja so različni; eni imajo eno ročico na eni strani, s katero upravljamo smer, druga opcija pa sta dve ročici, na vsakem ročaju oziroma pod njim ena. Na prvi pogled je slednji celo boljši, se pa hitro navadimo enega ali drugega. Vsekakor pa priporočamo električno voden sistem za obračanje izmetnega kanala s stikali na ročaju. Sistem za obračanje z ročico je tudi uporaben, medtem ko opcija obračanja s pomočjo prenosa prek pletenice potrebuje stalno vzdrževanje, torej mazanje z mastjo, primerno za nizke temperature.

Tlak v pnevmatikah

Širina pluga je odvisna od terena, na katerem bomo odmetavali sneg, višino odmetavanja in zajem glede na širino pa je nujno vedno prilagajati razmeram med delom. Stroj je med delom pomembno vedno nastaviti na največjo moč, da se izmetna vetrnica vedno vrti z največjo hitrostjo. Razlike med gosenicami in kolesi pri strojih za domačega uporabnika niso izrazite, saj vedno težimo k popolni očiščenosti tal, je pa pri kolesnih izvedbah zelo pomemben pravilen tlak zraka v pnevmatikah. Ta naj bo 0,8 bar in ne več, saj tako dosežemo optimalen torni pritisk, poleg tega pa namenske pnevmatike niso namenjene večjemu tlaku.

Električni zagon pri večini frez poteka na 220 V. To pomeni, da moramo stroj priključiti s kablom v vtičnico in potem zagnati motor. Ta sistem je bolj pomoč v sili in ga večina uporabnikov redko uporablja, le profesionalne snežne freze pa imajo zagon prek akumulatorja, ki zaradi mraza zahteva zelo pozorno vzdrževanje. Ročni zagon je zaradi kakovostnih motorjev lahek in hiter, seveda pa je treba ob zagonu hladnega motorja potegniti čok za zrak in načrpati gorivo.

Pred prvim snegom je površino za čiščenje nujno pripraviti. To pomeni enostavno le, da je nujno pobrati vse predmete, ki bi lahko med delom zašli v stroj. Kajti ko bo padel sneg, jih ne bomo videli. V primeru, da tujki pridejo v stroj, ga lahko zelo poškodujejo, in to kljub temu, da sta polž in vetrnica opremljena z varnostnimi vijaki, ki se ob preveliki obremenitvi zlomijo. V tem primeru jih je treba zamenjati, seveda pa vedno le in samo z ustreznim varnostnim vijakom, ne pa s kakšnim navadnim vijakom ali žebljem – kajti to bi ob naslednjem tujku skoraj gotovo pomenilo uničenje stroja. Kar pomeni, da je vedno pametno imeti tak vijak doma v rezervi.

Rumeno v rjavem

Če pa ne bo snega, bodo še bolj aktualne motorne žage. Na trgu so številne, kupec pa se pogosto znajde pred dilemo, katero izbrati. V segmentu profesionalnih žag prevladujeta dva proizvajalca, v segmentu žag za domačega uporabnika pa srečamo množico proizvajalcev. Podjetje Stiga se je pred leti odločilo, da nastopi s svojimi žagami v vstopnem in srednjem razredu. Garancija za kakovost je tudi znanje Stiginih inženirjev, ki so v preteklosti delali v podjetju Alpina, ki ga je pred leti prevzela Stiga. Žage so namenjene občasnim in tudi polprofesionalnim uporabnikom.

Že v vstopnem razredu oziroma za domače uporabnike, kot temu rečejo pri Stigi, so se odločili za profesionalni pristop glede trpežnosti in trajnosti izdelkov. Nizkocenovne žage v vstopnih razredih pri slabih proizvajalcih težko presežejo 30 delovnih ur, Stigine pa ne klonijo niti po 800 urah dela z vsaj kolikor toliko normalnim vzdrževanjem in pravo mešanico ter nabrušeno verigo, kar je tudi pri proizvajalcu preseglo vsa pričakovanja. Žage imajo nekatere zelo dobre rešitve (hranjenje ključa za napenjanje), pa tudi glede vibracij so učinkovite. Motorne žage za domače uporabnike so opremljene z dvema vrstama verig: s korakom 3/8 picco ter korakom 325. Verige s klasičnim korakom 3/8 pa so namenjene za podiranje večjih dreves. Korak 3/8 picco odlikuje zmanjševanje nevarnosti povratnega udarca, rez je bolj gladek, saj ima tope zobe. Za brušenje potrebujete okroglo 4 mm pilo, po polovici obrabe pa 3,6 mm pilo. Korak 325 pa je namenjen žagam z veliko obodno hitrostjo in zmanjšuje vibracije na sami žagi s tem, da ima večje število zob na določeni razdalji. Za brušenje potrebujete 4,8 mm pilo, po polovični iztrošenosti pa 4,5 mm.

Bistvo uspešnega dela je nabrušenost verige. Pri tem se občasno pojavi tudi vprašanje o uporabnosti strojčkov za električno brušenje verig z nastavljivimi koti. To so uporabni aparati, vendar tudi za brušenje verige s tem strojčkom potrebujete znanje, brez njega boste naredili več škode kot koristi, še več kot morda pri ročnem brušenju z verigo, saj lahko hitro pregrejete člene verige. Tako je za občasne domače uporabnike najceneje in predvsem najbolj učinkovito imeti več verig, ki jih po potrebi zamenjamo. Za osnovno brušenje poskrbimo sami s pilami, skrhane verige pa nabrusimo v servisih. S tem bomo veliko naredili za žago in tudi zase, predvsem pa bo žaga delala tisto, kar mora – rezala!

Vzdrževanje in zimsko hranjenje

Naj vam za konec položimo na dušo še nasvet glede vzdrževanja strojev. Po uporabi je treba vsak stroj očistiti, eden boljših sistemov je spihanje s pomočjo pihalnika ali kompresorja. To velja praktično za vse stroje. Glede bencina v rezervoarju so sicer različna mnenja, ampak v vsakem primeru priporočamo, da zaženete motor in zaprete dovod, da v uplinjaču ne bodo ostal bencin, ki bi lahko naslednje leto povzročal težave. Vsekakor vam spomladi priporočamo, da star bencin iztočite. Posebno pozorni bodite tudi pri zimskem hranjenju baterijskih strojev. Ti sicer ne zahtevajo izjemne nege, je pa toliko pomembneje, kako boste v mrazu hranili baterije. Li-ionske baterije zdržijo od 1500 do 2500 ciklov, se pa vsak dan počasi praznijo. Še posebno so občutljive prazne baterije, ki jih pustimo na nizkih temperaturah. Pri tem lahko pride do globokega praznjenja. Ob tem lahko pride do poškodb celic, celotna baterija pa deluje kot njena najslabša celica in na koncu odpove celotna baterija ali pa deluje le s tretjino moči. Zato priporočamo priklop baterije enkrat na mesec, kar naj poteka v zmernem okolju, ne v vlagi, ne v mrazu, ampak pri temperaturi med 15 in 20 stopinj Celzija, kar velja tudi za hranjenje baterij.

Ob tem je dobro upoštevati, da imajo servisi v jesenskem in zimskem času manjšo gnečo kot spomladi, zato vam toplo priporočamo, da se za servis kosilnice ali drugega stroja na motorni pogon odločite v tem času in ne morda tik pred začetkom nove sezone.

Zima prihaja, s snegom ali brez …