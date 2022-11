Soylu je po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu za napad obtožil kurdske borce povezane s PKK, ki jo Ankara in njeni zahodni zavezniki opredeljujejo kot teroristično organizacijo. »Menimo, da je bil ukaz za napad izdan iz Kobaneja,« je še dodal, pri čemer je mislil na sirsko mesto blizu turške meje, v katerem so leta 2015 potekali spopadi med kurdskimi borci in skrajno Islamsko državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Stranko PKK je za napad v Istanbulu obtožil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Stranka že od osemdesetih let prejšnjega stoletja vodi uporniško gibanje za kurdsko samoupravo na jugovzhodu Turčije. Prav tako je redno tarča turških vojaških operacij in je v središču spora med Švedsko in Turčijo, ki od maja blokira vstop te skandinavske države v Nato.

Turčijo je v nedeljo pretresel teroristični napad v Istanbulu, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo šest ljudi, 81 pa je bilo ranjenih. Eksplozija je odjeknila popoldne na ulici Istiqlal blizu trga Taksim v središču mesta v času, ko je bilo tam veliko ljudi.

Oblasti so kmalu po napadu sporočile, da je šlo za samomorilski napad, ki ga je izvedla ženska. Minister za pravosodje Bekir Bozdag pa je pozneje pojasnil, da je ženska več kot 40 minut sedela na eni od klopi, nato pa je vstala in pustila torbo.

»Minuto ali dve kasneje je prišlo do eksplozije. Obstajata dve možnosti. Ali je bil v vrečko nameščen mehanizem, ki je eksplodiral, ali pa je nekdo eksplozijo sprožil na daljavo,« je dejal in poudaril, da so vsi podatki o tej ženski trenutno pod drobnogledom.

Na napad se je hitro odzvala sosednja Grčija, ki je obsodila eksplozijo ter izrazila sožalje turški vladi in ljudem. Napad so obsodile tudi ZDA, pri čemer je tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre dejala, da v boju proti terorizmu stojijo z ramo ob rami s svojo Nato zaveznico.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sporočilu zapisal: »Deležni smo vaše bolečine. V boju proti terorizmu vam stojimo ob strani.« Odzval pa se je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v turščini na Twitterju zapisal, da je »bolečina prijateljskega turškega ljudstva tudi naša bolečina«.