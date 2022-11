Majhen, manjši, najmanjši. Če smo za renaulta twinga vedno dejali, da je majhen avto, se je smarta fortwo prijel naziv še manjšega štirikolesnika. A kateri bi lahko bil najmanjši? Glede na dolžinsko mero le 2,14 metra mednje zagotovo sodi zele. Zagato zele. Ni pa samo dolžina tista, ki ga naredi posebnega. Malček, ki so ga izdelovali med letoma 1974 in 1976, je bil – ni napaka – električno gnan, a večjega prodajnega uspeha ni doživel. Izdelali so jih okoli 500. Tudi zato, ker je bil občutno pred časom. Celo do te mere, da če bi danes zapeljal na cesto, se mu nihče ne bi čudil.

Italijansko podjetje Zagato, ki so ga ustanovili leta 1919 in je sodelovalo z najbolj prestižnimi imeni iz sveta avtomobilizma, je znano predvsem po bolj športnih avtomobilih, ki navdušujejo z lepoto in zmogljivostmi, zato je zele posebnež z veliko začetnico. Deluje kot kocka na štirih kolesih, ki so jo ponujali v sedmih barvah, njegov električni doseg pa je bil 80 kilometrov, pri čemer je bilo polnjenje enostavno na domači vtičnici. Maksimalna hitrost 495 kilogramov težkega zeleja (narejen je bil iz plastike in posledično odporen proti koroziji) je bila okoli 40 kilometrov na uro, motor je bil vgrajen zadaj, pogon pa speljan na zadnji kolesi.

V eno parkirno mesto sta se namestila dva

Bil je idealni mestni avto, saj sta se v eno parkirno mesto zlahka namestila dva, kljub temu, da je leta 1973 v svet udarila naftna kriza in so bili električni avtomobili kot nalašč za rešitev problema, pa prodajnega preboja ni doživel. Tudi onkraj Luže, kjer so ga prodajali pod imenom elcar (izdelali so tudi štirisedežnega, a je ostalo pri prototipu), ne. Najverjetneje zato, ker je bil električni doseg za dnevno uporabo premajhen, v notranjosti pa je bilo prostora za dva potnika in res malo prtljage. Klasičnega prtljažnika ni imel. Še več, zadka se ni dalo odpreti. Celotna konstrukcija pa je bila nasajena na 10-palčna kolesa. Da so o avtu, kot je zele, pri podjetju Zagato sploh začeli razmišljati, so bile razlog finančne težave, saj so se znašli na robu bankrota. Elio in Gianni Zagato sta vedela, da potrebujeta nekaj radikalnega, če želita spremeniti usodo podjetja. Ko sta na ženevskem salonu leta 1972 razkrila avto, ki je bil tako zelo drugačen od vseh, ki so jih dotlej proizvajali, je bilo presenečenje izjemno, ker pa je bila na obzorju globalna kriza z gorivom, se je zdelo, da je majhen in električno gnan avto prava rešitev problema. Bil je poceni tako za nakup (stal je 1994 britanskih funtov) kot vzdrževanje, pri zasnovi pa so uporabili dele skupine Fiat, predvsem fiatov 500 in 124, da so bili stroški proizvodnje karseda majhni. Notranjost je bila špartanska, z volanskim obročem, dvema stopalkama in 3-stopenjskim menjalnikom. Del opreme so bili drsna okna, ključavnica na vratih, merilec hitrosti, nekaj stikal na armaturni plošči in pa brisalec. Ogrevanje ni imel.

Polnjenje baterij je trajalo od 8 do 12 ur

Avto so leta 1975 testirali tudi novinarski kolegi pri ameriškem Autoweeku in med drugim zapisali, da ima težave z zaviranjem pri maksimalni hitrosti, da pa gre sicer za avtomobil, ki je glede na svoje mere kot nalašč za mestno vožnjo. Zele ni bil oblikovan pretirano všečno, saj je bil kratek in visok (1,61 metra), zato je deloval kot avto, ki ga nihče ne bo hotel kupiti. Prodajne številke so na koncu to tudi potrdile. Koliko časa je bilo potrebnega za polnjenje svinčeno-kislinskih baterij, ni točno znano, po nekaterih ocenah je polnjenje trajalo od 8 do 12 ur. Nad avtomobilom, ki je bil naprodaj v treh različicah 1000, 1500 in 2000, ki so označevale moč Marellijevega električnega motorja (najmočnejši je avto pognal do hitrosti 48 km/h), je še danes navdušen Scott Mercer, ustanovitelj podjetja Volta, ki se ukvarja s predelavo redkih avtomobilov. Tudi zagata zeleja. »Avto spominja na čudno majhno škatlo, ki bi lahko nastopila tudi v filmu Vojna zvezd. Šlo je za električni avtomobil pred svojim časom, izdelali so jih le nekaj sto,« pravi Scott Mercer. Leta 1981 je zele s priponko nuova znova zapeljal na cesto in v prodaji zdržal desetletje, skupno so jih prodali 3000. Avto je danes del bogate Zagatove zgodovine. Nedavno je tako na dražbo Sotheby's v Londonu zapeljal modro obarvani zele, popolnoma prenovljen in z vsega 2063 prevoženimi kilometri. Na koncu so ga prodali za 14.029 ameriških dolarjev.

*** 2,14 m je bila dolžinska mera zagata zeleja, katerega doseg na elektriko je bil 80 kilometrov.