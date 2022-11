Od skromnih začetkov je naredila ogromen korak naprej, ki se kaže v prodajnih številkah. Če so še leta 2016 prodali 75.900 vozil, so jih lani rekordnih 935.950, statistični podatki do konca septembra pa razkrivajo, da bo padel nov rekord, saj so kupcem predali ključe 908.580 vozil, prihodki pa so se ustavili pri 21,45 milijarde ameriških dolarjev. To je sicer v primerjavi z avtomobilskimi velikani malo (skupina Volkswagen lani 250 milijard), toda Tesla sodi med znamke, ki ima zaprisežene kupce. Ti enkrat, ko jih očara vožnja v slogu prisluhnimo tišini, o nakupu avta kakšne konkurenčne znamke nikoli več ne razmišljajo. In v čem se tesle najbolj razlikujejo od konkurence?

So pragmatični in niso zapleteni, tako pri samem vozilu kot tudi storitvah. Pri njih je avtomobil narejen tako, da služi uporabniku in ne obratno. Imajo urejeno polnilno infrastrukturo. V Evropi vlada prava zmešnjava različnih kartic, aplikacij, ključkov in obeskov, vsaka znamka ali ponudnik imata nekaj urejeno po svoje. Tistih nekaj deset kilovatnih ur elektrike praviloma ni moč plačati z denarjem ali bančno karitco. Tesla pa ima to urejeno preprosto in je zato edina znamka, ki proizvaja električne avtomobile, s katerimi lahko zares in predvsem brezskrbno potuješ.

Elon Musk je tisti, ki je danes alfa in omega znamke. V dobrem in slabem. Njegovo neto premoženje je več kot 200 milijard dolarjev, kar je na nek način presenetljivo, saj je delnica Tesle letos izgubila 40 odstotkov, in tudi sicer gre za podjetje, ki je rabilo dolgo, da je začelo ustvarjati dobiček. Še več: dolga leta so avtomobile prodajali z izgubo, a je že lani dobiček presegel mejo petih milijard dolarjev. To sploh ne čudi, saj se tesle prodajajo kot vroče žemljice. Njihovi kupci so skorajda verniki, oboževalci, ki so pripravljeni investirati v predplačilo česar koli, samo da se namigne, da bo v kratkem prišlo na trg. To, da so na primer uspeli prodati in vnaprej pobrati predplačila za pol milijona vozil, ki jih takrat sploh še ni bilo, gre za model tesla 3, je nekaj, česar v takšnem obsegu zgodovina avtomobilizma ne pomni.

Novi električni avtomobili bodo od leta 2035 v Evropski Uniji edini, ki bodo glede na trenutne poteze odločevalcev naprodaj, a je do takrat v povezavi z njimi še marsikaj potrebno spremeniti. Švedski raziskovalni inštitut za okolje IVL je tako razkril, da izdelava baterije za teslo S izloči toliko ogljikovega dioksida kot osem let vožnje z avtomobilom na bencinski pogon. Tudi zato Tesla veliko vlaga v pridobivanje solarne energije, z željo, da bodo električni avtomobili resnično okolju prijazni. Do tja pa je še dolga in z milijardami podprta pot.