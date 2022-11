Minuli mesec se je na prestižnem tednu nakita v Milanu slovenska oblikovalka Andreja Kragelnik uvrstila med finaliste razstave The FaB by Artistar Jewels. Milanski teden nakita z več kot 750 oblikovalci z vsega sveta in več kot 8000 kosi nakita velja za enega največjih in najprestižnejših dogodkov na svetu. Kragelnikova se je na razstavi neodvisnih oblikovalcev predstavila z dvema kosoma tekstilnega nakita iz svoje kolekcije Corall.

Med pet najboljših kosov nakita

Oblikovalka tekstilnega nakita se je dogodka udeležila na povabilo organizatorjev, ki so njene kose opazili na slovenskem tednu nakita, ki je potekal maja na različnih lokacijah po Sloveniji. »Zelo dobra organizacija slovenskega tedna nakita je poskrbela, da so izdelke oblikovalcev opazili tudi organizatorji tednov nakita preko meja Slovenije. Vsekakor povabilo organizatorja zame pomeni potrditev, da je moj nakit zanimiv, edinstven, dovršen. Popolnoma drugače je, če se na dogodek prijaviš sam, kot če te nekdo opazi in tja povabi,« je povedala Kragelnikova in dodala, da je za oblikovalca vsaka udeležba na tovrstnih dogodkih in festivalih pomemben korak na poti do uspeha in prepoznavnosti znamke. V Milanu so se med razstavljalci pojavila imena, kot so Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali in Gillo Dorfles, med 150 sodelujočimi na razstavi pa je žirija, sestavljena iz mednarodno priznanih oblikovalcev, kreacije Andreje Kragelnik uvrstila med pet najboljših kosov. »Kadar gre za tako velik dogodek, kjer razstavljajo svetovna imena, in si tja povabljen, je to res poseben občutek, tvojemu oblikovanju pa doda veljavo.«

Rada eksperimentira v različnih tekstilnih tehnikah

Z eksperimentiranjem s kovinskimi formami in navijanjem tekstilnih trakov nanjo se je modna oblikovalka začela ukvarjati med ustvarjanjem magistrske naloge, ko je iskala načine dekoracije. »Tega v nalogi nisem uporabila, se mi je pa tehnika zdela obetavna, zato sem jo pozneje začela izpopolnjevati. Najprej je nastala dekoracija za torbico in nekaj brošk, pozneje sem razvila še ogrlice ter večje kose, ki se oblečejo,« je povedala magistra akademska oblikovalka tekstilij in oblačil, ki je zelo domača tudi v oblikovanju tekstila, zato ne preseneča, da je nakit v tekstilni tehniki. »Nadvse rada eksperimentiram v različnih tekstilnih tehnikah. Naj bo to vzorčenje s sitotiskom, pletenje, prepletanje, ovijanje, tkanje … V preteklosti sem se lotila že marsičesa, potem pa sem se 'ugnezdila' v tekstilnem nakitu in sitotisku na blago.«

Navdih za svoje izdelke črpa iz narave, iz organskih linij prostrane flore, deloma pa tudi iz arhitekture. Blizu ji je secesija. »Kadar oblikujem na določeno temo, želim, da kos izžareva določeno vzdušje. Tako lahko imata dva podobna kosa popolnoma različni sporočili. To skušam doseči z izbiro barve, materiala in obliko strukture. Moja tehnika ima kar nekaj zakonitosti, ki se jih moram hočeš nočeš držati, da je izvedba mogoča, tako da moram pri snovanju novih oblik že vnaprej razmišljati, kako bo kos stal, kje se bo pripel, kako dolgi so tekstilni trakovi, kje se bo ovijanje začelo in zaključilo,« je razložila.

Nasvet, kako nositi tekstilni nakit

Tekstilni nakit dela po naročilu, nekaj izbranih kosov pa je vedno na voljo v konceptualni trgovini D.tajl v Slovenj Gradcu, kjer deluje in ustvarja z lokalnimi ustvarjalci. »Moj cilj pa je nakit ponuditi tudi v nekaterih izbranih butikih po Sloveniji. Vendar je povpraševanje večje kot moja produkcija, tako da na svojo spletno stran dodajam fotografije kosov, med katerimi je mogoče izbirati, jaz pa nakit nato izdelam za naročnika,« je povedala, hkrati pa še dodala, da je odprta tudi za dodatne želje. Naročnik si denimo lahko ogleda obstoječe dizajne, nato pa skupaj določita vzdušje, ki ga stranka z njenim kosom želi doseči. »Tako pozneje določiva obliko, barvo, dolžino.«

Ko gre za tekstilni nakit, lahko pride tudi do dileme, kako ga nositi. Vendar je avtorica nakita podala sila enostavno rešitev. »Kadar je tekstilni nakit večjih dimenzij in želimo, da je vanj usmerjena vsa pozornost, ne bomo zgrešili, če oblečemo enobarvne kose oblačil. Drznejši lahko izberejo vzorčasto opravo, a pri tem ni odveč pazljivost, da se barve harmonično povežejo z barvo nakita in ga ne zasenčijo,« je svetovala in opozorila, naj bomo pozorni tudi na dolžino ogrlice, ki se poda k obliki vratnega izreza, oziroma položaju broške, ki naj bo pripeta dovolj visoko. »Svetujem, da se tekstilni nakit ne nosi na golo kožo, temveč se položi čez oblačilo, naj bo to tunika, majica, obleka, bluza ali puli.«

Dva potepuha in njeni tepčki

Andreja Kragelnik ima poleg izdelovanja nakita še znamko oblačil in dodatkov Dva potepuha, potiskanih s sitotiskom z motivi prikupnih živalic, ki jih ljubkovalno imenuje tepčki. »Tepčki izžarevajo prikupnost, brezskrbnost, neobremenjenost. Namreč, želela sem oblikovati nekaj, kar ni obremenjeno s popolnostjo, saj menim, da smo v tem norem tempu preveč nagnjeni k temu. Tepčki pa so, kakršni so. Včasih ga tudi kaj polomijo, a se s tem ne obremenjujejo, svojim napakam se celo nasmejejo,« je povedala in dodala, da motive riše in oblikuje sama, vanje pa pogosto vpleta dogodke in občutja iz interakcij z ljudi. Prav tako pa ni naključje, da je ime znamke Dva potepuha. »Dvojina, ki mi je izredno ljuba, sporoča, da moramo v življenju imeti bližnjo osebo, naj bo to prijatelj, partner, družinski član …​ Za motive sama razvijam sita in tiskam v svojem ateljeju.« Zagotovo pa sta Dva potepuha popolno nasprotje njenega nakita. Z nakitom oblikovalka, kot je povedala, poteši strast po lepem, elegantnem, dovršenem. »Medtem ko tepčki poskrbijo za mojo sproščenost, neobremenjenost.«

V Slovenj Gradcu, kjer imajo ustvarjalci društva D.tajl svoj butik, so izbrani kosi nakita iz kolekcije Corall že na ogled, prav tako je kose mogoče tudi kupiti.