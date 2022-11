Po hudem spodrsljaju na evropskem prvenstvu se je zdela prihodnost košarkarske reprezentance nenadoma precej črna. V pesimističnem ozračju so nosilci igre sicer napovedovali, da bodo slab vtis popravili na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, a hkrati v isti sapi zaskrbljeno poudarjali, da se mora Slovenija tja najprej sploh uvrstiti. Zavedali so se namreč, da bo zasedba na preostalih kvalifikacijskih tekmah povsem premešana in močno oslabljena, ob širšem »bazenu« igralcev, ki jih imajo druge reprezentance, pa bo težko nabrati ekipo, ki bo konkurenčna in bo zmogla še zadnji »pritisk«. Ko je zaradi poškodb ali drugih razlogov odpadlo še nekaj tistih, za katere se je računalo, da bodo prevzeli glavno breme odgovornosti, se je zdelo vse skupaj še bolj zapleteno, a sledilo je pozitivno presenečenje s petkovo zmago proti Izraelu. Ki je vrata uvrstitve na SP nenadoma na široko odprla. Slovenija zdaj namreč za potrditev potrebuje le še eno zmago, prva priložnost za to bo že danes ob 18. uri v Kopru proti Nemčiji, ob ugodnem razpletu na drugih tekmah pa celo te ne.

V Izraelu je bila tekma ena tistih, na katerih so svoj kamenček v mozaik dodali vsi. Izkušena kapetan Edo Murić in naturalizirani Američan Jordan Morgan, ki kljub temu da za Slovenijo na velikem tekmovanju sploh še ni zaigral, tudi tokrat ob pozivu ni okleval in se je nemudoma odzval. Po letih prav tako izkušena igralca Miha Lapornik in Blaž Mahkovic, ki sta bila v reprezentanci vselej kvečjemu na obrobju in bolj kot ne služila za kakovostno izvedbo treningov. In morda še najbolj razveseljujoče – mlada in na članski ravni precej neizkušena igralca Žiga Samar, ki je niti igre vlekel v slogu najbolj izkušenih organizatorjev, ter debitant v reprezentanci, komaj 18-letni Urban Klavžar,ki utegne biti naslednji zvezdnik slovenske košarke. »Vedno sem sanjal o reprezentanci, nisem pa vedel, da bo že prva tekma tako pomembna in da bom dobil takšno vlogo,« je bil po tekmi še sam presenečen Klavžar. In seveda – omeniti je treba tudi vse druge, ki so v nekaj minutah na igrišču ali zgolj s podporo s klopi dodali svoj delež.

No, misli so slovenski košarkarji kmalu po zmagi usmerili proti naslednjemu nasprotniku, Nemčiji. Ta si je po petkovi zmagi proti Finski (94:80) že zagotovila nastop na SP, zaradi česar ji današnja tekma proti Sloveniji ne pomeni kaj dosti, bodo pa njeni košarkarji vseeno lačni dokazovanja, saj tako kot Slovenija tudi Nemčija igra s povsem spremenjeno zasedbo. Če kdo namreč misli, da nemški košarkarji ne igrajo v najmočnejših klubih in so zato na razpolago selektorju Gordonu Herbertu, naj omenimo, da v evroligi igra kar 20 (!) nemških košarkarjev, enako kot španskih in manj le od ameriških, srbskih in francoskih. Ob tem jih je šest še v ligi NBA, tako da je od reprezentance, ki je letos na EP osvojila bron, v zasedbi le trojica košarkarjev. To so Hollatz, Sengfelder in Wohlfarth-Bottermann, ki so bili na EP tudi trije z najnižjo minutažo. »Pristop s tekme proti Izraelu moramo prenesti tudi na dvoboj z Nemčijo. Ta ima kar nekaj nevarnih igralcev. Igrajo ekipno, tako da bo z agresivno obrambo treba preprečiti lahek pretok žoge. Omejiti moramo njihov napadalni skok in hkrati omejiti igro Sengfelderja po globini ter predvsem Kramerja in Christena pri metih za tri točke. Želimo si, da bodo navijači naš šesti igralec,« pred tekmo sporoča slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Kvalifikacije za SP, skupina J, danes: Slovenija – Nemčija (ob 18. uri), Finska – Estonija (17.30), Švedska – Izrael (19.35), vrstni red: Nemčija 8-1, Finska 7-2 (obe že na SP), Slovenija 6-3, Švedska 4-5, Izrael 3-6, Estonija 2-7.