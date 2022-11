Če je bila slovenska teniška reprezentanca zaradi odsotnosti Tamare Zidanšek in poškodbe Andreje Klepač v polfinalu kvalifikacij za nastop v svetovni skupini pokala Billie Jean King na papirju brez možnosti proti Kitajski, ki je v Velenje dopotovala s štirimi igralkami najboljše stoterice, peta pa je bila na 102. mestu, se je dvoboj končal povsem nepričakovano. Slovenija je namreč na krilih dveh posamičnih zmag Kaje Juvan in zmage Nine Potočnik senzacionalno premagala Kitajsko s 3:1 ter celo preprečila, da bi o zmagovalcu dvoboja odločala igra dvojic.

Za veliko presenečenje je v soboto v Beli dvorani Kaja Juvan (88. na svetovni lestvici) najprej ugnala najboljšo igralko tekmic Qinwen Zheng (25.). Kitajka se je po gladko dobljenem prvem nizu v drugem reševala iz brezna. Ko je v podaljšani igri pri zaostanku z 2:6 rešila štiri zaključne žogice, je bila le še dve točki oddaljena od zmage. Toda Ljubljančanka je drugi niz vendarle dobila, v tretjem pa je bila prepričljivo boljša ter Slovenijo popeljala v vodstvo z 2:1. Kitajski selektor Feng Liu se je odločil, da Xinyu Wang (97.) zamenja z Xiyu Wang (50.), ki je na svetovni lestvici kar 220 mest boljša od Nine Potočnik. Toda Ptujčanka je na krilih sijajnega vzdušja v Velenju igrala kot v transu, tekmici prepustila le pet iger ter poskrbela za največje presenečenje vseh kvalifikacijskih dvobojev. Nina Potočnik je dosegla zmago svojega življenja proti igralki, ki je denimo letos premagala tako uveljavljeni igralki, kot sta Grkinja Maria Sakari in Belorusinja Viktoria Azerenka.

»To je moj vrhunec kariere in presrečna sem, da sem ga doživela v slovenskem dresu. Čeprav nisem prikazala svoje najboljše igre, sem se borila in vztrajala pri vsaki žogi. Ekipa ob terenu mi je dala motivacijo in samozavest, spodbuda publike pa mi je vlila dodatno moč,« se je uspeha veselila nepričakovana junakinja Nina Potočnik, ki jo letos čakata še dva pomembna posamična turnirja, na katerih si bo skušala zagotoviti nastop v kvalifikacijah prvega največjega teniškega turnirja prihodnje leto v Avstraliji. »To je izjemen rezultat, za katerega so zaslužni vsi v ekipi. Nina je bila fenomenalna; v zadnjem trenutku se je priključila reprezentanci in prikazala izjemno igro. Tako kot vedno na reprezentančnih akcijah sem ves teden uživala tudi v Velenju. Prav odlično vzdušje v ekipi je po mojem prevesilo tehtnico na našo stran. Res smo enkratna ekipa in vsi se že veselimo naslednje akcije prihodnje leto,« je slovenski uspeh komentirala Kaja Juvan, ki je med posameznicami v pokalu Billie Jean King dosegla osmo in deveto zmago v nizu.

»To je fenomenalno, izjemno, nepredstavljivo. Upali smo na presenečenje, a niti v sanjah si nismo predstavljali, da se lahko tako uspešno razplete. Nadaljuje se letošnja pravljica, ki se je začela v Antaliji in za katero upam, da bo še dolgo trajala. Imeli smo kopico težav. Nastop je odpovedala Tamara Zidanšek, Andreja Klepač se je poškodovala, toda nič nas ni poklapalo. Naokrog smo hodili z visoko dvignjeno glavo, uživali v druženju, gradili ekipnega duha ter se zabavali in na koncu skupaj veselili z izjemno publiko, ki nas je ves čas glasno podpirala,« se je veselil uspeha slovenski selektor Andrej Kraševec, ki ima največ zaslug, da je reprezentančno vzdušje tako dobro, kot je.

Aprila doma z Romunijo Žreb v Glasgowu je včeraj določil, da se bo Slovenija 14. in 15. aprila prihodnje leto v finalu kvalifikacij za svetovno skupino pokala Billie Jean King doma pomerila z Romunijo. Romunke, za katere sta med posameznicami igrali Ana Bogdan in Jaqueline Adina Cristian, so bile minuli konec tedna v polfinalu kvalifikacij doma s 4:0 boljše od Madžark. Slovenija je bila ena izmed devetih držav, ki niso bile nosilke, in bi poleg Romunije za tekmice lahko dobila Španijo, Češko, Francijo, Kanado, ZDA, Slovaško, Nemčijo in Kazahstan. Poleg zmagovalcev devetih dvobojev bosta jeseni v svetovni skupini igrali še Švica in Avstralija, finalistki letošnjega turnirja v Glasgowu. Dvanajsta udeleženka bo država gostiteljica. Če bo to ena izmed devetih držav, ki si bodo zagotovile nastop v finalu kvalifikacij, bo dvanajsta država prejela vabilo organizatorjev, kar bo lahko le ena izmed devetih poraženk kvalifikacijskih dvobojev. »Zadovoljen sem, da igramo doma. Verjamem, da lahko zmagamo. Še vedno sem pod vtisom neverjetnega tedna v Velenju, kjer smo ekipnega duha dvignili na še višjo raven. Želim si polnih tribun, saj so bili tudi odlični gledalci zaslužni, da smo premagali favorizirano Kitajsko. Ostajam pri tradiciji, zato ocenjujem možnosti za zmago v odstotkih 51:49 za Slovenijo,« je žreb ocenil slovenski selektor Andrej Kraševec.