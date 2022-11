V trampolinskem parku Woop! na Leskoškovi cesti v Ljubljani je oseba med športno aktivnostjo na trampolinu v soboto padla v jamo pod trampolinom in se poškodovala. Prvo pomoč so ponudili v Gasilski brigadi Ljubljana, reševalci pa so jo nato odpeljali v bolnišnico, navaja uprava za zaščito in reševanje. Poškodovanec je v smrtni nevarnosti. Na Policijski upravi Ljubljana pa so pojasnili, da so bili o dogodku, v katerem je bila poškodovana oseba, obveščeni okoli 17. ure.

»Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je oseba med treningom v športnem parku padla med športne blazine in se huje poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo,« so odgovorili s PU Ljubljana. Policisti po doslej zbranih informacijah znakov kaznivega dejanja niso ugotovili.

Član akrobatske skupine

Generalni direktor parka Woop! Miran Razoršek je za STA potrdil navedbe medijev, da je bil v nesreči udeležen »polnoletni profesionalni akrobat in član akrobatske skupine, ki prostore trampolinskega parka vsakodnevno uporablja za svoje treninge. Nesrečo obžalujemo in poškodovanemu želimo čim hitrejše okrevanje.« Neuradno naj bi šlo za člana znamenite skupine Dunking devils.

Pojasnil je še, da je do nesreče prišlo ob napačnem pristanku v gimnastično jamo s penami med izvajanjem zahtevnejšega elementa na trampolinu v profesionalnem delu parka, ki je namenjen izkušenim skakalcem in akrobatskim treningom. Ob tem so bili sicer po njegovih zagotovilih izpolnjeni vsi pogoji za varno uporabo in preventivni ukrepi.

Poškodovani je ob dogodku prejel takojšnjo pomoč zaposlenih, ki so ga nato tudi nemudoma predali ljubljanskim reševalcem, je sklenil Razoršek.