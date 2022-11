»S Tanjo sva dobro sodelovali, bila je odlična delavka, vestna, hitra, vse je razumela, ni delala napak. Postali sva dobri kolegici, zaupali sva si tudi kaj iz zasebnega življenja,« je o Tanji Tolimir povedala Mateja Gončin, okrožna državna tožilka na specializiranem državnem sodišču (SDT). Tolimirjeva je tam do lanskega leta delala kot vpisničarka, zaradi očitkov, da je iz koristoljubja izdajala tajne podatke kriminalcem, pa so jo novembra lani aretirali. »Z uhajanjem takih informacij nastane nepopravljiva škoda. Vse je bilo razkrito, vse naše prejšnje delo je padlo v vodo, osumljeni so vedeli za hišne preiskave, na nobenem od naslovov niso nikogar našli,« je pojasnila tožilka. Eden od primerov, v katerem naj bi Tolimirjeva izdala tajnosti, je bil povezan s kavaškim klanom – in prav nekaj njegovih pripadnikov se je uspelo še pravi čas skriti pred policijo. »Ta tema jo je tudi vsebinsko zelo zanimala. Po moji oceni bolj, kot se vpisničarke običajno zanimajo za primere. Sama se je tudi ponudila za pomoč pri tej zadevi. Vedno je bila delavna, se pa v preteklosti ni nikoli sama ponujala za nadurno delo,« je še dodala tožilka Gončinova. Ko je pozneje izvedela, da naj bi Tolimirjeva razkrivala tajne informacije, je s še enim kolegom postala tajna sodelavka policije.

Osumljenko so začeli tajno opazovati, nadzorovali pa so tudi njen telefon. Ko je odredbo za tajno opazovanje prijateljičinega brata Semirja Hajdaršašića kazala naokrog, so jo prijeli. Poleg tega naj bi prav prek te prijateljice Amande in njenega moža Dragana Miladinovićaobvestila osumljenega tihotapstva cigaret, da je tarča prikritih preiskovalnih ukrepov, ko je dobila v delo evropski preiskovalni nalog, povezanim z njim, pa ji tožilstvo očita, da ga je fotografirala in poslala Amandi. Tožilki Gončinovi je Tolimirjeva o prijateljici večkrat kaj razlagala, ji pokazala sliko njene novorojene hčere in še kaj. A tožilka ni vedela, ne kdo je njen brat ne kdo partner. Dragan Miladinović se je moral pred leti namreč otepati očitkov, da je sodeloval pri ropu pozneje ugrabljene in umorjene Zorice Škrbić, a je bil na koncu pravnomočno oproščen. »Če bi vedela, da gre zanj, bi se mi takoj prižgali alarmi in bi takoj zagnala paniko,« je Gončinova pojasnila sodniku Martinu Jančarju.

Ena igralka, druga manipulatorka

Tožilstvo Tolimirjevi očita, da je za razkritje tajnosti pričakovala denar ali pa kake druge nematerialne stvari. V obtožnici piše, da se je v službi pritoževala nad prenizko plačo in trdila, da so si na SDT sami krivi za uhajanje informacij. »Bila je nezadovoljna z delom in tem, da ne napreduje dovolj hitro. Mislim pa, da so z njo korektno ravnali, saj je glede na svojo izobrazbo dobivala najvišjo možno plačo,« je ocenila tožilka. Opisala je še, kako je obtožena vsak konec tedna preživela v vili z bazenom na hrvaški obali ter kako si je prek spleta kupovala (draga) oblačila. »Ne vem, od kod je dobila denar za to. Nisem je spraševala. Ocenjujem pa, da je z življenjskim standardom presegla to, kar je zaslužila,« je bila jasna.

Tolimirjeva v preteklosti krivde za štiri očitana ji dejanja, za vsako od njih je zagroženih do osem let zapora, ni priznala. Zanika tudi kakršno koli povezavo s kavaškim klanom. »Se mi je zdelo pa zanimivo. Nisem mogla verjeti, da se kaj takega dogaja tudi pri nas. Že iz Srbije pa vemo, da gre za brutalno kriminalno združbo,« je pojasnila zanimanje glede klana in branje člankov o njem. Pravi, da ni edina, ki se je pritoževala nad plačo, saj da je bilo na SDT veliko nezadovoljnih zaposlenih. Priznala je, da je prek spleta kupila nekaj oblačil, a da so bila zelo znižana, v hiši z bazenom pa da je bila le enkrat. Za Matejo Gončin je povedala, da jo je imela izredno rada in jo je spoštovala, a da se z njo ne namerava prepirati. »Je namreč odlična igralka. V službi smo se večkrat spraševali, zakaj se ni raje odločila za kariero v filmu,« je navrgla proti nekdanji sodelavki in prijateljici. Ta ji ni ostala dolžna. »Tanja, zakaj lažeš? Devetindevetdeset odstotkov vsega, kar si povedala, ni resnica!« se je ujezila tožilka in jo označila za odlično manipulatorko, ki je zavedla tudi njo. »Seveda je vse, kar rečem, laž, da me bodo lahko obsodili za nekaj, česar nisem storila,« je zaključila obtožena.