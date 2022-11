Demokratom je na ameriških vmesnih volitvah uspelo ohraniti večino v senatu, s čimer je dokončno propadla želja republikancev, da bi s tako imenovanim rdečim valom na vmesnih volitvah korenito omejili preostali mandat predsednika Joeja Bidna.

Ta se je skupaj s svojo stranko lahko veselil, ker je njihovi kandidatki v Nevadi Catherine Cortez Masto uspelo ohraniti senatorski sedež. Tako imajo demokrati v senatu trenutno 50 mest, republikanci pa mesto manj. Tudi volitve v Georgiji prihodnji mesec, kjer se bo demokratski kandidat Raphael Warnock za senatorsko mesto potegoval z republikanskim izzivalcem Herschlom Walkerjem, ne morejo spremeniti razmerja moči, kajti tudi če republikanci volitve dobijo, bodo demokrati v stočlanskem senatu ohranili večino zaradi odločilnega glasu podpredsednice Kamale Harris. Razmerje moči v senatu po vmesnih volitvah ostaja torej nespremenjeno, kar je najboljši rezultat vladajoče stranke v zadnjih dvajsetih letih.

Navdušenje pri demokratih

Zaradi ohranitve večine v senatu je Biden že sporočil, da se veseli preostanka svojega mandata. Vodja senatne večine Chuck Schumer je ocenil, da rezultat predstavlja zmago in potrditev demokratske agende. »Ameriško ljudstvo je zavrnilo nedemokratično, avtoritarno, hudobno in delitveno naredite-Ameriko-spet-veliko usmeritev republikancev, v katero so hoteli popeljati našo državo,« je menil Schumer. Nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki bo ta teden predvidoma razglasil svojo vnovično kandidaturo za ameriškega predsednika in ki je s podpiranjem republikanskih kandidatov poskušal izkoristiti priložnost za svojo volilno kampanjo, mnogi že očitajo, da je dosegel prav nasprotno – predvsem naj bi izboljšal možnosti sicer slabše prepoznavnih demokratskih protikandidatov republikancem, se vrstijo kritike.