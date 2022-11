Prvič v vlogi predsednikov držav se bosta danes ob robu vrha G20 na Baliju sešla ameriški predsednik Joe Biden in kitajski predsednik Xi Jinping. Po številnih napetostih med državama tako zaradi gospodarskih zadev, Tajvana in vojne v Ukrajini se od njunega prvega srečanja pričakuje predvsem to, da bosta kljub napetostim začrtala nadaljnjo pot v meddržavnih odnosih in dorekla, pri katerih vprašanjih lahko največji sili sveta kljub razhajanjem sodelujeta.

To bo najpomembnejše dvostransko srečanje ob robu vrha G20, kamor ne bo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je v Indonezijo raje poslal svojega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Medtem ko se želi gostitelj zasedanja G20, indonezijski predsednik Joko Widodo, na srečanju pogovarjati predvsem o gospodarskem okrevanju po pandemiji covida-19 in razvojnih vprašanjih, pa bo soočen tudi s ta čas najaktualnejšimi mednarodnimi geopolitičnimi temami: napetemu odnosu med ZDA in Kitajsko ter vojno v Ukrajini. Prav s ciljem krepitve mednarodnega nasprotovanja ruski agresiji na Ukrajino na vrh G20 prihaja predsednik Biden. Tudi o tem bo zagotovo govoril s kitajskim predsednikom, ki vse od začetka vojne v Ukrajini ni enoznačno obsodil ruske agresije.

V središču pogovorov med voditeljema bodo zagotovo gospodarska vprašanja in Tajvan. Kitajska je zaradi obiska predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi v Tajvanu še vedno močno vznejevoljena, meddržavni odnosi pa so se ob tem vnovič zaostrili tudi zaradi ameriške prepovedi izvoza polprevodnikov na Kitajsko, ki jih ta močno potrebuje. Iz Bele hiše so že pred srečanjem sporočili, da Biden ne želi, da bi se tekmovanje s Kitajsko sprevrglo v konfrontacijo. Pogovori s Xijem naj ne bi imeli cilja resetirati odnosov med državama.