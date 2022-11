Minuli petek so ruske sile ves zahodni breg Dnepra s Hersonom, ki ni dosti manjši od Ljubljane, brez boja prepustile ukrajinski vojski. »Okupatorji so uničili vso pomembno infrastrukturo: za telekomunikacije, preskrbo z vodo, gretje in elektriko,« je v nedeljo dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Povedal je tudi, da so njegovi vojaki v mestu in okolici nevtralizirali že »2000 eksplozivnih teles«. Sicer je Herson samo eno od ukrajinskih mest, v katerem so ljudje brez gretja, elektrike in vode. Vendarle je osvoboditev mesta, po Mariupolju drugega največjega, ki ga je Putin letos osvojil, pomembna spodbuda za Ukrajince v teh težkih časih.

Ponovne grožnje Medvedjeva

Zelenski poroča o »pravem peklu« in »skrajno brutalnih bojih prav vsak dan« na vzhodu Ukrajine. Najhujši spopadi so v bližini milijonskega mesta Doneck, ki ga je Ukrajina izgubila že leta 2014. Na tem delu fronte so na ruski strani, ki se krepi z enotami iz regije Herson, posebno aktivni plačanci zasebnega podjetja Wagner, ki si sicer že več mesecev zaman prizadeva za preboj. Medtem ko pripadniki ruske vojske niso motivirani za vojskovanje z Ukrajinci in so slabo opremljeni, saj se je denar pogosto stekal v zasebne žepe namesto v nakup vojaškega materiala, so wagnerjevci postali udarna sila Putinove Rusije.

Tako ni presenetljivo, da milijarder in tajkun Jevgenij Prigožin, šef wagnerjevcev, ki je v zadnjih mesecih vojake rekrutiral kar v jetnišnicah, postaja vse bolj pomemben dejavnik ruske politike. Sicer je kot Ramzan Kadirov, ki je Putinova marioneta v Čečeniji, odobril umik iz mesta Herson. Oba veljata za jastreba in zaveznika v bojih med klikami Putinove vladajoče garniture. K njej še vedno sodi nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedev, ki je zdaj spet grozil z jedrskim orožjem: »Četudi Rusija (…) še ni uporabila vsega arzenala svojega orožja za množično uničevanja, lahko nastopi trenutek, kot bo to potrebno.«

Šovinist ostaja domoljub

Menda pa Putin zato ni odletel na vrh G20 v Indonezijo, ker se po več ponižujočih vojaških porazih boji, da bi ga v odsotnosti odstavili. Več generalov že zato kuha jezo, ker je 24. februarja začel vojno, ne da bi se z njimi posvetoval. V petek je celo vplivni ruski šovinist Aleksander Dugin, ki je nedavno v atentatu nanj izgubil hčerko, na spletu zapisal, da je ob umiku iz mesta Herson meja znosnega dosežena.

Na Zahodu so to razumeli kot začetek konflikta med nacionalističnimi zagovorniki vojne v Ukrajini in Putinom. Vendar je v soboto zvečer Dugin sporočil, da z drugimi »domoljubi« ostaja zvest Vladimirju Putinu in podpira vojaško operacijo: »Jezni pa smo na člane vladajoče elite, ki bežijo in izdajajo vrhovnega poveljnika.« Zavzel se je za »duhovno in ideološko« mobilizacijo ruske družbe, da bi zmagali brez uporabe jedrskega orožja.