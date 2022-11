Borut Pahor pred slovesom na vrhu lestvice

Novembrska lestvica priljubljenosti slovenskih politikov je premešala njihove vrste od vrha do dna. Osem politikov je glede na ocene izpred meseca dni ocenjenih bolje in deset slabše. Predsednik republike Borut Pahor dva meseca pred zaključkom drugega mandata ostaja na čelu razpredelnice, a z nekoliko nižjo oceno kot oktobra. Tudi predsednik vlade Robert Golob je ocenjen malenkost slabše, a je ob tem ohranil drugo mesto. Tretjeuvrščeni je poslanec SDS in predsedniški kandidat Anže Logar, ki sodi med bolje ocenjene v oktobru. Predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar ni na lestvici, ker doslej ni bila političarka in se zato ni kvalificirala za ocenjevanje.