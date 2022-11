Proaktivna politika

Kot kaže, naši sistemski zdravilci, kot sta zavod za zdravstveno zavarovanje in kup birokratov na ministrstvu za zdravje, hitreje delajo, kot mislijo. Zagotovo so situacije, v katerih je dobro hitro ukrepati in šele potem premisliti, ali je bila to najpametnejša pot do rešitve – kot pri reševanju človeka, ki pade v ledeno vodo –, a za zadnja dva primera to zagotovo ne velja. Tako so najprej izbrisali iz sistema slabih 6000 še veljavnih napotnic za pregled pri specialistu in se izgovorili na neki računalniški »​bug«​ ter hkrati napovedali, da bodo zadevo nekako popravili. Seveda niti približno ne s tako hitrostjo, kot so zadevo zafrknili …