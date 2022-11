Koncertna majica s kratkimi rokavi. Navadno črna ali bela, na sprednji strani s potiskom logotipa glasbene skupine, na hrbtni izpisani datumi in lokacije nastopov na turneji. Ljubi spomin na nastop, ki ste ga doživeli skupaj s tisoče drugih prepotenih oboževalcev. Ko na ulici opazite nekoga, ki prav tako nosi koncertno majico, po možnosti še z iste turneje, mu prav gotovo namenite pomenljiv pogled. Gre za deljeno izkušnjo, skupno skrivnost. Nekateri promocijske izdelke kupujejo skoraj obsedeno, spet drugi se stojnic z njimi izogibajo kot kuge.

Toda kaj majica, pulover s kapuco, kapa s ščitkom, torba, plošča ali plakat pomeni umetniku? Koliko glasbene skupine v resnici zaslužijo s tovrstnim blagom? Kaj pa manjši ustvarjalci, ki ob pomanjkanju koncertov računajo na prodajo promocijskega materiala kot ključnega za preživetje?

Nekateri umetniki s prodajo promocijskega blaga in vrtoglavimi zneski podirajo rekorde. Na primer Travis Scott, ki je koncerta v Londonu razprodal v manj kot dveh urah. Na obeh koncertih, na katerih je bilo prisotnih okoli 40.000 ljudi, je prodal promocijske izdelke v vrednosti milijon evrov in presegel rekord, ki ga je pred tremi leti postavila korejska glasbena skupina BTS.

Del nepričakovanega dobička je brez dvoma mogoče pripisati cenam, na Scottovem koncertu so obiskovalci za kapo odšteli skoraj 52 evrov in 150 za pulover s kapuco. Obstajajo pa tudi drugi razlogi. Prihodki od glasbene pretočnosti so zanemarljivi, hkrati pa ekonomska situacija pomeni, da je prodaja vstopnic postala manj zanesljiva. Promocijsko blago zato glasbenim ustvarjalcem prinaša velik finančni uspeh, kar še posebno velja za manjše ustvarjalce.

Prodaja promocijskega blaga je postala samostojna panoga. Od leta 2018 je globalna maloprodaja ocenjena na 3,5 milijarde ameriških dolarjev. Med največjimi proizvajalci je losangeleško podjetje Bravado, ki s pisanimi majicami in kapucarji oskrbuje najpopularnejše glasbene izvajalce. Med drugim tudi Rolling Stones. Podjetje Ceremony of Roses je prav tako izredno uspešen proizvajalec. Celo tako uspešen, da je pritegnil pozornost tehnološkega giganta Sonyja. V zadnjem desetletju sta proizvodnja in prodaja promocijskega blaga postali skorajda pomembnejši kot sami koncerti.

Tovrstni izdelki pa niso zgolj donosni, ampak tudi modni. V zadnjem desetletju so blagovne znamke, kot so Balenciaga, Luis Vuitton in Acne, v svoje kolekcije vključile glasbeno simboliko. Po modnih brveh so se sprehodili modeli, oblečeni v drage različice potiskanih majic glasbenih ustvarjalcev, dobičkonosni industriji pa so se pridružili tudi nekateri prodajalci izdelkov hitre mode. Primark recimo prodaja majice z logotipi glasbenih skupin Fleetwood Mac in The Doors. Ciljna skupina so mladi, ki so jim bolj kot glasba pri srcu motivi. Metallica pa je v svoj proces vključila kar Netflix, s katerim sta skupaj ustvarila motiv, ki združuje glasbeno skupino in serijo Stranger things.

Čeprav je promocijsko blago danes ključni del glasbene kulture in ekonomije, pa so ustvarjalci še vedno prisiljeni sklepati kompromise pri prodaji. Omejitvam so se delno izognili s spletnim trženjem, nekateri pa prodajajo blago, ki ga je mogoče uporabljati samo v videoigrah. Kljub naraščajočim cenam priljubljenemu pokoncertnemu obredu očitno še ne bo tako kmalu odklenkalo.

