United se je rešil v sodnikovem dodatku

Nogometaši Manchester Uniteda so bili v 16. krogu angleškega prvenstva tik pred tem, da izgubijo stik z mesti, ki na koncu sezone vodijo v ligo prvakov. Na gostovanju v Londonu pri Fulhamu so do sodnikovega dodatka držali le neodločen izid 1:1, toda v tretji minuti dodatka jim je tri točke zagotovil gol rezervista Alejandra Garnacha.